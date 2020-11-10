شكرا لقرائتكم خبر عن العسل وحبة البركة خيارات منزلية للتخفيف من أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثرت جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19) على أكثر من 50 مليون شخص حتى الآن وأودى بحياة أكثر من 1.25 مليون شخص على مستوى العالم.

مع استمرار انتشار الفيروس، ومع تعرض العديد من البلدان لموجات ثانية في الوقت الحالي، ما زلنا لا نملك لقاحًا فعالًا ضد COVID-19، و هذا يجعل العثور على دواء فعال لعلاج المرض أمرًا مهمًا للغاية، ويسارع العلماء في جميع أنحاء العالم مع الزمن لإيجاد حلول علاجية تساعد في علاج مرضى COVID-19.

وأجرى فريق من الباحثين من مختلف المعاهد في جميع أنحاء باكستان وتشيلي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرًا تجربة سريرية للتحقيق في الفعالية المحتملة لمزيج من العسل مع حبة البركة، في علاج مرضى COVID-19، وتم نشر دراستهم على موقع ما قبل الطباعة medRxiv * قبل عملية مراجعة النظراء العلمية، وذلك منذ أن أظهرت الدراسات السابقة أن كلا المكونين قد أثبتا تأثيرات مضادة للميكروبات ، ومضادة للفيروسات ، ومضادة للالتهابات ، ومعدلة للمناعة ، لذا أراد الباحثون تقييم فعاليته في مكافحة COVID-19.



عسل النحل وحبة البركة

الخصائص العلاجية للعسل وحبة البركة

تم الإبلاغ عن أن العسل له آثار مفيدة ضد العديد من الفيروسات، بما في ذلك فيروس الهربس البسيط (HSV) ، وفيروس الحصبة الألمانية ، وفيروس التهاب الكبد ، كما أنه فعال ضد العديد من السلالات البكتيرية المقاومة للأدوية المتعددة ، خاصة عند استخدامه مع المضادات الحيوية. بالإضافة إلى آثاره المعززة للمناعة التي تحفز الاستجابات المناعية الفطرية والتكيفية ، فقد ثبت أن العسل مفيد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

وحبة البركة، هي نبات طبي معروف باسم الكمون الأسود وقد ثبت أن له خصائص مضادة للفيروسات ضد العديد من الفيروسات، بما في ذلك الفيروس المضخم للخلايا والفيروس HCV.

و أظهرت الدراسات في المختبر أنه يمكن أن يقلل من تكرار فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (-CoV)، لأن بعض مكوناته لها صلة عالية بالعديد من بروتينات وإنزيمات -CoV-2.





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تجربة عشوائية محكومة لدراسة تأثير العسل وحبة البركة ضد COVID-19

أجرى الباحثون تجربة عشوائية متعددة المراكز ومحكومة على مرضى مصابين بـ COVID-19 بدرجات متفاوتة من الخطورة، حيث تلقى المرضى العشوائيون إما مزيجًا من 1 جم / كجم / يوم من العسل و 80 مجم / كجم / يوم من حبة البركة أو الدواء الوهمي لمدة 13 يومًا، وكانت بعض النتائج إزالة الفيروس والأعراض والتخفيف والوفيات لمدة 30 يومًا.

من بين 313 مريضًا ، خضع جزء من مجموعة الدراسة ، 210 مريضًا يعانون من أعراض متوسطة و 103 مصابًا بفيروس COVID-19 الشديد. من بين هؤلاء المرضى ، تلقى 107 مرضى العسل مع حبة البركة، وتلقى 103 حالات متوسطة العلاج الوهمي.

فيما تم إعطاء 50 مريضًا من COVID-19 شديدًا العلاج ، وتلقى 53 حالة شديدة العلاج الوهمي، أد العلاج إلى تخفيف الأعراض بحلول اليوم الثالث في الحالات المتوسطة واليوم السابع في الحالات الشديدة.

يمكن أن يكون العسل وحبة البركة خيارًا علاجيًا منزليًا وبأسعار معقولة لمرضى COVID-19

أظهرت نتائج الدراسة أن مزيج العسل مع حبة البركة، ساعد في تخفيف الأعراض والتخلص من الفيروس وتقليل الوفيات في المرضى الذين يعانون من مرض معتدل وشديد.

ووفقًا للفريق ، يمكن استخدامه كعلاج آمن وفعال لمرضى COVID-19 لأنه يعزز التعافي والبقاء على قيد الحياة بشكل أسرع. وبالتالي ، خلصوا إلى أن HNS يمثل خيارًا علاجيًا ميسور التكلفة ويمكن استخدامه بمفرده أو بالاشتراك مع العلاجات الأخرى لمحاربة COVID-19.

بعض فوائد خيار العلاج المحتمل هذا هو توافره "بدون وصفة طبية" ، والقدرة على تحمل التكاليف لكامل دورة العلاج ، وسهولة الإدارة حيث يمكن أن يكون علاجًا منزليًا. علاوة على ذلك ، يمكن أيضًا استخدامه مع أدوية أخرى لزيادة الفعالية.