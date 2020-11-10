شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار الوفيات المفاجئة بسبب السكر الدايت حلقة جديدة من وليد كلينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج وليد كلينيك الذي يقدمه الزميل وليد عبد السلام، ويذاع علي تليفزيون الخليج 365 المخاطر التي يتسبب فبها الإفراط في تناول السكر الدايت

وتتحدث الحلقة الجديدة عن أسرار الوفيات المفاجئة لكثير من الحالات بسبب تناول الحلوى والمشروبات الدايت التى يدخل في تركيبها مادة الإسبرتام او المعروفة بسكر الدايت

وتقول الحلقة الجديدة إن «E951»الاسم الخفي للإسبرتام أو "سكر الدايت" علي العبوات المختلفة التي يدخل في تركيبها تحت مظلة منتجات ومشروبات دايت والتى أكدت الأبحاث الطبية في مختلف دول العالم أن تناول وشرب المنتجات الدايت المحلاة بالاسبرتام أو سكر الدايت وراء الإصابة بالصداع، والدوخة، والتعب، وزيادة الوزن، والاكتئاب وفقدان الذاكرة، والإسهال الشديد.

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وكشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة تكساس، ان الذين يتناولون مشروبات محالاه بسكر الدايت أكثر عرضة للإصابة بالسمنة من أولئك الذين يشربون المشروبات الغازية التى تحتوي على السكر العادى.