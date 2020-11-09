تباطؤ إصابات كورونا في فرنسا.. وزيادة الوفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مدير الصحة العامة في فرنسا، الإثنين، تسجيل 20155 إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويمثل ذلك نزولاً حاداً من العدد القياسي المسجل السبت، وهو 86852 حالة، والعدد المسجل الأحد وهو 38619 حالة، وفقاً لوكالة "رويترز".



وتتجه أرقام أيام الإثنين إلى النزول في ضوء إجراء عدد أقل من الفحوص في أيام الأحد.

وزاد عدد المتوفين بـ"كوفيد-19" في فرنسا بواقع 551 ليصل إجمالي العدد إلى 40987 وفاة، مقابل 270 وفاة الأحد.

وبذلك يقفز إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و807479 حالة، وهو رابع أكبر إجمالي في العالم.