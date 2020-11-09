القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مدير الصحة العامة في فرنسا، الإثنين، تسجيل 20155 إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويمثل ذلك نزولاً حاداً من العدد القياسي المسجل السبت، وهو 86852 حالة، والعدد المسجل الأحد وهو 38619 حالة، وفقاً لوكالة "رويترز".
وتتجه أرقام أيام الإثنين إلى النزول في ضوء إجراء عدد أقل من الفحوص في أيام الأحد.
وزاد عدد المتوفين بـ"كوفيد-19" في فرنسا بواقع 551 ليصل إجمالي العدد إلى 40987 وفاة، مقابل 270 وفاة الأحد.
وبذلك يقفز إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و807479 حالة، وهو رابع أكبر إجمالي في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر تباطؤ إصابات كورونا في فرنسا.. وزيادة الوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.