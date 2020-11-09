إصابات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 10 ملايين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت الولايات المتحدة الإثنين عتبة 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء على أراضيها، وفق ما أظهر تعداد لجامعة "جونز هوبكنز" المرجعية.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد الأكثر تضرراً بالوباء من 9 ملايين إلى 10 ملايين خلال 10 أيام فقط بعدما سجلت الأسبوع الماضي أعداداً قياسية جديدة في الحالات اليومية.



ووفقاً لأرقام جامعة "جونز هوبكنز" سجلت الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف حالة إيجابية في 24 ساعة خلال الأيام الـ4 الماضية مع ذروة بين الخميس والجمعة بلغت 127 ألف إصابة.

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ومع أكثر من 237 ألف وفاة تدفع الولايات المتحدة الثمن الأكبر جراء الجائحة وتسجل وحدها 10 ملايين حالة مع خمس العدد الإجمالي للإصابات في العالم منذ ظهور الفيروس في الصين نهاية 2019.

وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية لإنتاج الأدوية أن لقاحها التجريبي مع شركة بايونتيك الألمانية يوفر "حماية بنسبة 90 %" من وباء "كوفيد-19".

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن ذلك يعطي "أسباباً للأمل"، مع تذكيره بأن المعركة ضد الفيروس لم تنته بعد.