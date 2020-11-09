فاوتشي: الإعلان عن فاعلية لقاح "فايزر" لكورونا يبشر بالخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الإثنين، إن إعلان شركة "فايرز" أن اللقاح ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 90%، "يبشر بالخير" للقاحات الأخرى التي ما زالت قيد التطوير.

وأضاف فاوتشي: "شركة فايزر تمكنت من الحصول على نتائج سريعة جداً نظراً لسوء الوباء"، مضيفاً: "تعتمد الإجابة على حجم التجربة وعدد الإصابات الموجودة في المجتمع"، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان شركة "فايزر" وكذلك الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي وصف الأنباء عن اللقاح التجريبي المضاد لكورونا بأنها "ممتازة".

وقال بايدن في بيان: "نبأ اليوم رائع، لكنه لا يغير هذه الحقيقة.. إعلان اليوم يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي".