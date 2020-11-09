شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يظهر الهذيان عند بعض المتعافين من كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الباحثون فى كلية الطب بنيويورك، وكلية الطب بجامعة ميتشجان، عن سلسلة حالات من مرض فيروس كورونا المستجد 2019 (COVID-19) ظهرت عليهم أعراض نفسية عصبية بعد خروجهم من المستشفى.

أوضحت دراسة بعنوان "الهذيان والنتائج النفسية العصبية بعد الخروج من المستشفى للمرضى المصابين بأمراض خطيرة مع COVID-19، والتي نشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv. *أن هناك عدة مضاعفات عصبية ظهرت على المتعافين من كورونا ومنها الهذيان.



الهذيان

المضاعفات العصبية لـ COVID-19

من المعروف أن فيروس كورونا COVID-19 يسبب العديد من الأعراض والمضاعفات العصبية مثل اعتلال الدماغ (التهاب الدماغ) والهذيان والسكتات الدماغية والنوبات والحركات غير الطبيعية التي تسمى الرنح.

وأوضح الباحثون أن أحد المضاعفات الأكثر شيوعًا لفيروس كوفيد -19 الحاد هو الهذيان، حيث تم الإبلاغ عن 65 إلى 80 % من هؤلاء المرضى الذين احتاجوا إلى الاستشفاء في وحدة العناية المركزة (ICU)، و يحدث هذا عادةً بسبب هجوم الفيروس على الجهاز العصبي المركزي وما يرتبط به من استجابات التهابية تسبب تلفًا في الإدراك.

تبقى الأسئلة حول الهذيان

على الرغم من ارتفاع معدل الإصابة بالهذيان بين مرضى COVID-19 الحاد، فإن المسار السريري الفعلي لهذه الحالة غير مفهوم بشكل واضح.

ويتكهن مؤلفو هذه الدراسة بالعديد من العوامل المساهمة مثل استخدام الأدوية المتعددة والالتهابات المرتبطة والسكتات الدماغية والأحداث الوعائية داخل الدماغ، وكتبوا أن هذه العوامل تحتاج إلى فهم واضح في مساهمتها في التأثيرات العصبية في حالة COVID-19 الشديدة.

كانت هذه مراجعة بأثر رجعي للرسم البياني للحالات في مركز واحد في ميشيغان ميديسن الأمريكى، حيث تم جمع تفاصيل الرسم البياني من المرضى المصابين بأمراض خطيرة مع COVID-19، بعد خروجهم من المستشفى ، تمت مقابلة هؤلاء المرضى عبر المسوح الهاتفية للكشف عن العجز العصبي، وكانت بعض الأسئلة الرئيسية المطروحة:

وجود الهذيان في أي وقت أثناء الدخول

مدة الهذيان (بالأيام)

الدورة السريرية للهذيان

استخدام الأدوية المضادة للذهان

مدة الإقامة في المستشفى

مدة الإقامة في وحدة العناية المركزة

الأيام التي تتطلب دعم جهاز التنفس الصناعي

تم تقييم استراتيجيات الوقاية من الهذيان ، مع بعض استراتيجيات الوقاية من الهذيان بين المرضى كانت:

تقييم وعلاج الألم

تمارين التنقل المنظمة

إزالة الخطوط أو الأجهزة الطبية المؤقتة

ضع الأشياء المألوفة من المنزل بجانب السرير

تثقيف الأسرة وطمأنتها

بروتوكولات تعزيز النوم (على سبيل المثال ، الأنوار في الليل ، أقراص الميلاتونين).

ووفقا للنتائج، كان معظم المرضى الذين يعانون من الهذيان والضعف العصبي النفسي بعد COVID-19 الحاد من الأمريكيين من أصل أفريقي وغير اللاتينيين، وعادة ما يكون لديهم أمراض مصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسمنة. النتائج الإجمالية لهذه الدراسة كانت:

لوحظ حدوث الهذيان بين 107 من إجمالي 148 مريضًا (72 %)

كان متوسط ​​مدة الهذيان 10 أيام (تتراوح بين 4 و 17 يومًا)

كان أكثر تدابير الوقاية من الهذيان شيوعًا هو تقييم الألم وعلاجه، وكانت التدابير الأقل شيوعًا هي توفير أشياء مألوفة للمريض واستخدام تجارب الصحوة التلقائية.