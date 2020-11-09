إسرائيل تطلب مساعدة أمريكا للحصول على لقاح "فايزر" لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت إسرائيل إنها طلبت من الحكومة الأمريكية، الإثنين، مساعدتها للحصول على لقاح شركة "فايزر" المرشح للوقاية من مرض "كوفيد-19".

وكانت "فايزر" قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن لقاحها التجريبي المضاد للمرض أثبت فعالية تجاوزت 90%، في انتصار كبير في الحرب على الجائحة التي أسفرت عن مقتل أكثر من مليون شخص وأضرت كثيراً بالاقتصاد العالمي، وقلبت الحياة اليومية رأساً على عقب.



وقال وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إنه بحث أمر اللقاح خلال محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف في بيان: "طلبت من منوتشين المساعدة في إمداد إسرائيل باللقاح بالتوازي مع إمداد الولايات المتحدة به، في إطار اتفاق بين الإدارة الأمريكية والشركة لتسليم 600 مليون جرعة فوراً".

وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعلان "فايزر" قائلاً إنه يوم مهم في الحرب على الجائحة.

وأضاف: "لدي هدف واحد في الوقت الحالي وهو جلب اللقاحات إليكم يا مواطني إسرائيل.. وسنفعل هذا".