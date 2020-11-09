قرار جديد لترامب.. إقالة إسبر وتعيين "قائم بالأعمال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر.

وعين الرئيس الأمريكي، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر قائما بأعمال وزير الدفاع.

وقال ترامب على تويتر: "تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع ويحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري".

وقبل إعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كانت وسائل إعلام أمريكية قد قالت إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر جهز خطاب استقالة من منصبه.

وأضافت أن وزير الدفاع يستعد لتقديم استقالته لأنه توقع إبعاده من منصبه بعد الانتخابات الرئاسية.

ومساء السبت الماضي، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 290 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن أصبح ضامنًا لـ 290 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد تقدمه بفارق كبير على ترامب في أصوات ولاية نيفادا.

الأمر الذي يعني أن بايدن يضمن النصاب اللازم لانتخاب أي مرشح رئاسي في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.

وبعد مآسٍ عائلية ومحاولتين خائبتين للوصول إلى الرئاسة الأمريكية وحملة انتخابية طغى عليها وباء كورونا، نجح بايدن المخضرم في السياسة (77 عاما) في إقناع الأمريكيين بأنه شخصية توحد الصفوف في مواجهة دونالد ترامب الذي أثار انقساما في المجتمع.

وفي تصريح سابق له، قال بايدن: "يمكننا طي صفحة السياسة القاتمة والغاضبة التي سادت في السنوات الأربع الماضية، آن الأوان لجمع البلاد والالتقاء مجددا كأمة. لكن لا يمكنني القيام بذلك من دونكم".