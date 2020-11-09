شكرا لقرائتكم خبر عن Google Play يفتح التصويت لجوائز اختيار المستخدمين للألعاب والتطبيقات لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ Google Play التصويت لجوائز اختيار المستخدمين لعام 2020 ، مما يساعد في التعرف على أفضل الألعاب والتطبيقات لهذا العام، يمكن للمستخدمين التصويت من القائمة المختصرة للتطبيقات والألعاب حتى 23 نوفمبر.
كما بدأ التصويت لفئتي أفضل كتاب وفيلم. سيتم الإعلان عن الفائزين من كل فئة في الأول من ديسمبر، هناك 10 مرشحين مختارين في كل فئة ويبدو أنهم محليين حسب الدولة. يمكن للمستخدمين التصويت من خلال النقر على لافتة تعلن عن جوائز اختيار المستخدمين 2020 على صفحة Google Play الرئيسية.
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