هذه الأصناف لا تقدميها لطفلك قبل السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - يبدأ إدخال الطعام الصلب للطفل بعد عمر الستة أشهر، ولكن لا يعني ذلك أنك تستطيعين تقديم كل أنواع وأصناف الأطعمة التي يأكلها الكبار لطفلك قبل أن يبلغ السنة من عمره، ولذلك يجب أن تتعرفي على أهم الأصناف التي يمنع تقديمها للطفل قبل عمر السنة من خلال اللقاء مع الدكتور محمد أبو داوود، إستشاري طب الأطفال كالآتي. حليب البقر يمنع حليب البقر قبل السنة يمنع تقديم حليب البقر للطفل قبل عمر السنة وذلك لأن حليب البقر كامل الدسم.

كما يمنع تقديم أي منتجات للطفل تحتوي على حليب البقر الكامل الدسم قبل هذا العمر، ويجب على الأم أن تقرأ المكونات على كل منتج.

الطقل قبل عمر السنة لا يمتلك الجهاز الهضمي المتكامل النمو القادر على التعامل مع الحليب الكامل الدسم. السكر السكر الصناعي يمنع تقديم السكر الصناعي للطفل قبل عمر السنة لأن كلية الطفل تكون غير قادرة على التعامل معه ومن اسباب الفشل الكلوى عند الأطفال كثرة السكريات.

كما يعمل السكر الصناعي على رفع استعداد الرضيع للإصابة بمرض السكر.

يكره الرضيع حليب الأم بسبب السكر الصناعي، ويصبح مهدداً بالسمنة المرضية.

ويعمل السكر الصناعي على سد شهية الرضيع نحو الأطعمة الاخرى المفيدة، ويجب أن تقدم له الأطعمة دون سكر. عسل النحل قد يسبب العسل تهيجات خطيرة للرضيع يحتوي العسل في بعض الأحيان على بكتيريا خطرة قد تؤدي لحدوث تشنجات عند الرضيع.

هذه البكتيريا قد تصل لعضلات التنفس وتؤدي إلى الوفاة.

البكتيريا الخطرة التي قد تتواجد في العسل تتسبب في افراز سموم تؤدي لتشنجات في عضلات الرضيع.

يعاني الرضيع قبل عمر السنة من نقص في المادة الحمضية التي تمنع انتشار السموم في جسمه. الملح يحصل الطفل على الملح من الحليب اليومي يمنع تقديم ملح الطعام للطفل قبل عمر السنة لعدم تمام نضج الكليتين.

يحتاج جسمس الرضيع قبل عمر السنة لكمية قليلة جداً من الملح تتوافر في الحليب المقدم له، ولا يجب أن يحصل على ملح من اي مصدر آخر.

من الممكن أن يؤدي تقديم الملح للطفل إلى إصابته بارتفاع ضغط الدم في المستقبل.

وقد يؤدي زيادة الملح في طعام الرضيع إلى مشاكل قلبية مستقبلاً. اللحوم المصنعة تمنع اللحوم المصنعة للكبار والصغار وهي جميع أنواع اللحوم التي تحفظ بطرق مختلفة مثل التمليح أو التدخين.

كما هي اللحوم التي تعالج ويضاف لها مواداً كيميائية مثل اللانشون والمرتديلا.

كما تمنع عن الطفل النقانق والسجق والبرغر.

يفضل أن يقدم للطفل اللحم المطبوخ سلقاً أو اللحوم المشوية، ويجب عدم تقديم اللحوم المقلية في الزيوت المهدرجة. والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول الأصناف الممنوعة للطفل قبل السنة لتتركيها في المربع أدناه وليجيب عليها خبراء الخليج 365؟

كانت هذه تفاصيل خبر هذه الأصناف لا تقدميها لطفلك قبل السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.