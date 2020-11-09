كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - كلنا نحب أن نشيع أجواء من البهجة والتعاون والمحبة في بيوتنا، كما تحب الأمهات أن تقدم لطفلها حلويات خفيفة ونظيفة، وذلك لا يتم إلا في البيت، ولذلك تقدم لك السيدة نيفين شريم مع طفليها" لبانة ويحيى" ومن خلال صفحة الفنون الخاصة بهم طريقة إعداد بسكويت للأطفال بطريقة صحية وآمنة وسهلة كالآتي. المقادير طريقة بسيطة وسريعة نصف كأس سكر مطحون نصف كأس سكر بني كأس واحد من الزبدة المذابة. ملعقة فانيلا سائلة ٢ بيضة ٢ كأس و ربع طحين ملعقة كربونات الصودا نصف ملعقة ملح ١ ونصف كأس من حبوب الشوكلاتة الطريقة يحيى يقدم البسكويت المخبوز يقوم الطفل بخلط جميع المقادير حتى تصبح عجينة متماسكة.

بعد تحضير الخلطة ممكن تقسيمها إلى أربعة أجزاء وإستخدام جزء واحد فقط و تفريز الباقي لوقت الحاجة. يمكن التشكيل حسب الرغبة في اليوم المخصص للاستخدام عليك بإخراج جزء من الأجزاء قبل نصف ساعة من الخبز.

يقوم طفلك بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة وخبزها يكون من صنع الأطفال حسب ذوقهم ورغبتهم. أتركيه يبرد على شبك سلك ناعم يتم الخبز لمدة ١٠ دقائق تقريباً.

تترك لتبرد على شبك سلك ناعم وتقدم. بسكويت بيتي يجمع العائلة يمكن أن تقدم مع الشاي أو الحليب، كما يمكن التحكم بكمية السكر حسب الرغبة. والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول الخطوات والمقادير لتتركيها في المربع أدناه ولتجيب عليها عائلة نيفين؟

كانت هذه تفاصيل خبر دعي أطفالك يعدون هذا البسكويت البسيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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