أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا في روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ بداية الجائحة. وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي تسجيل 21798 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات مليونا و796 ألفاً و132 إصابة .

وأشار مركز العمليات إلى تسجيل 254 حالة وفاة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس إلى 30793 حالة . وتخطط روسيا للبدء في حملات التطعيم الشاملة بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في انتظار إنتاج المراكز المختصة الروسية كميات من الجرعات تكفي لتغطية الحاجة المحلية.

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