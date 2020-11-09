"الصحة الروسية": فاعلية لقاح كورونا تتجاوز 90%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت ممثلة لوزارة الصحة الروسية، الإثنين، إن لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19" فعال بنسبة تزيد على 90%، مستشهدة ببيانات تم جمعها بعد تطعيم مواطنين به وليست نتاج تجربة جارية.

يأتي ذلك بعد إعلان شركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية وشريكتها شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتك" في بيان، الإثنين، أن لقاحهما التجريبي للوقاية من مرض "كوفيد-19" فعال بأكثر من 90%، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت أوكسانا درابكينا، مديرة معهد بحثي تابع لوزارة الصحة في بيان: "نحن مسؤولون عن مراقبة فاعلية اللقاح سبوتنيك في وسط المواطنين الذين تلقوا جرعات منه في إطار برنامج التطعيم الجماعي".

وأضافت: "فعاليته تفوق 90% استناداً إلى ملاحظاتنا، وبالنسبة لظهور لقاح آخر فعال فهذه أنباء طيبة للجميع".