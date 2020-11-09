طائرة مساعدات إماراتية إلى مقدونيا الشمالية لمكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرسلت دولة الإمارات، الإثنين، طائرة مساعدات تحتوي على 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.

ويستفيد من المساعدات ما يزيد عن 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"



وقال عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية: "تحرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات مع جمهورية مقدونيا الشمالية، وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وبما يعود بالخير على شعبيهما".

وأضاف: "تأتي المساعدات في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث تم إرسال طائرة عاجلة تحمل مستلزمات طبية ومعدات للوقاية والحماية الشخصية، للمساهمة في الجهود التي تبذلها الجهات الطبية المعنية بمقدونيا الشمالية لاحتواء تداعيات كوفيد-19".

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم، أكثر من 1613 طناً من المساعدات لأكثر من 120 دولة، استفاد منها نحو 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.