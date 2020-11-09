بريطانيا تثمن دور مصر بليبيا: نحترم رؤية السيسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمن ريتشارد مور، رئيس المخابرات البريطانية، الإثنين، الجهود المصرية الساعية لتثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة في ليبيا.
وقال مور، خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، إن الرؤية المصرية ساهمت بشكل حاسم في إحكام الوضع في ليبيا لستعادة الاستقرار والأمن في البلاد وتثبيت دائم لإطلاق النار.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط.
وأكد رئيس المخابرات البريطاني احترام بلاده لرؤية الرئيس المصري في دعم الحلول السياسية واحترام السيادة ووحدة الأراضي والالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.
وتشهد الأزمة الليبية في الفترة الأخيرة حراكا في اتجاه الحل السياسي وفق مخرجات برلين وإعلان القاهرة وتفاهمات أبوظبي
وفي وقت سابق الإثنين انطلقت المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين،ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، برعاية أممية، وتستمر لمدة 6 أيام، حيث سيناقش آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما
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