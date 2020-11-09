شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف خطورة مرض التهاب الأمعاء .. يخفض متوسط عمر ضحاياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة نشرت في مجله الجمعية الطبية الكندية إلى أن الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء لديهم متوسط ​​عمر متوقع أقصر باستمرار من أولئك الذين لا يعانون من المرض

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news وجدت دراسة قارنت متوسط ​​العمر المتوقع للأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء وتبين أنهم يموتون بشكل عام في وقت أقرب.

وقال الدكتور إريك بينشيمول ، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال " يعاني الأشخاص المصابون بمرض التهاب الأمعاء من الألم ، والذي يمكن أن يؤثر سلبًا على الأداء اليومي ويساهم في انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع وفقًا للصحة."

شملت الدراسة 32818 شخصًا يعيشون مع مرض التهاب الأمعاء ، وكان لدى الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء متوسط ​​عمر متوقع أقصر باستمرار من أولئك الذين لا يعانون من مرض التهاب الأمعاء.

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يمكن أن تتوقع النساء المصابات بمرض التهاب الأمعاء أن يعيشن ما بين 6.6 سنوات و 8.1 سنوات أقل من النساء غير المصابات بمرض التهاب الأمعاء يمكن أن يتوقع الرجال المصابون بمرض التهاب الأمعاء أن يعيشوا ما بين 5.0 سنوات و 6.1 سنوات أقل من الرجال غير المصابين بمرض التهاب الأمعاء. عند قياس متوسط ​​العمر المتوقع المصحح بالصحة ، وهو مقياس لكيفية تأثير الأعراض المرتبطة بالصحة والأداء الوظيفي على كل من صفات الحياة ومتوسط ​​العمر المتوقع ، كانت الفجوة بين أولئك الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية وغير المصابين بها أكبر.

النساء المصابات بأمراض الأمعاء الالتهابية لديهن متوسط ​​العمر المتوقع وفقًا للصحة وهو 9.5 إلى 13.5 سنة أقصر من النساء غير المصابات بمرض التهاب الأمعاء الرجال الذين يعانون من داء الأمعاء الالتهابي لديهم متوسط ​​العمر المتوقع وفقًا للصحة والذي يتراوح بين 2.6 إلى 6.7 سنة أقصر من الرجال غير المصابين بمرض التهاب الأمعاء.