شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لقاح كورونا منفعة عالمية عامة وليس سلعة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن اللقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد – 19" منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة .

ونقلت وكالات الأنباء الروسية تاس عن غيبريسوس قوله: "نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن وباء (كوفيد – 19) خرج عن إطار حالة الطوارئ".

ولفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الوباء له تأثير سلبي على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الغابون وتوغو، وحمى الشيكونغونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك.

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كان الدكتور ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Pfizer، قد أشاد بنتائج التجربة، بعد أن أثبت لقاح فيروس كورونا الذي تقوم شركة "فايزر" بتطويره فعاليته بنسبة 90% بحسب ما نشر موقع "CNBC" الأمريكي.

وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة Pfizer وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من Covid-19 بين أولئك الذين ليس لديهم دليل على إصابة سابقة ، مشيدين بالتطور باعتباره "يومًا عظيمًا للعلم والإنسانية".