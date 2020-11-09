شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها اللحوم.. أطعمة ممنوعة على مرضى «النقرس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المركز الاتحادي للتغذية أن بعض الأغذية ممنوعة على المرضى بالنقرس، وهي الأغذية المحتوية على مركبات “البيورين” مثل اللحوم، والنقانق، والأحشاء، وبعض أصناف البقوليات مثل البازلاء، والعدس، والفاصولياء البيضاء.

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ويجب أيضا الإقلال من الدهون، بتجنب الوجبات الدسمة، ومراعاة شواء الأطعمة أو طهيها على البخار بدل تحميرها، مع شرب كمية كافية من الماء بمعدل يتراوح بين لترين وثلاثة لترات يومياً.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب إنقاص الوزن وتجنب الحميات الغذائية القاسية.

يُشار إلى أن النقرس يندرج ضمن أمراض الأيض، بسبب ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم، وتتمثل أعراضه في آلام شديدة بالمفاصل، خاصةً إصبع القدم الكبير.