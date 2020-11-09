لنوم هادئ ومريح.. تجنب فعل هذه الأشياء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف خبراء عن بعض الأمور التي عليك تجنب القيام بها للحصول على قسط من الراحة التامة ونوم هادئ ومريح.

ونصح الخبراء بعدم مشاهدة الأخبار قبل النوم لأنها تثير القلق لدى الشخص وتمنع الانتقال السلس للنوم، وكذلك تجنب المحادثات المتوترة، حيث أظهرت الأبحاث أن المشاعر السلبية التي تسببها في الليل يصعب التغلب عليها، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن موقع "Huffington Post".

ولا ينصح الخبراء بالعمل في الفراش، أو ممارسة الرياضة، حيث يحاول كثير من الناس إرهاق أنفسهم بهذه الطريقة من أجل النوم بشكل أفضل، لكن التأثير سيكون عكس ذلك.

وأشاروا إلى ضرورة تجنب تناول المشروبات المنشطة التي تحتوي على الكافيين والكحول، مما يؤدي إلى اضطراب بنية النوم.

وكذلك يُنصح بعدم استخدام الهواتف في الليل أو ترك الأضواء مضاءة، لأنهم يشيرون إلى الدماغ أن الوقت قد حان للاستيقاظ، كما سيؤدي التعرض للضوء إلى تثبيط إنتاج الميلاتونين في الدماغ، وهو هرمون يتم إطلاقه استجابة للظلام لمساعدتك على النوم.