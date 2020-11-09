لقاح ألماني لكورونا.. نتائج واعدة للقضاء على الوباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهرت لأول مرة، الإثنين، نتائج مؤقتة من مرحلة حاسمة من الاختبارات للحصول على تصريح بتداول لقاح مضاد لكورونا في أوروبا.
وأعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية في مدينة ماينتس أنه وفقا لهذه البيانات يوفر لقاحها أكثر من 90% من الحماية ضد مرض كوفيد-19، مضيفة أنه لم يتم تسجيل آثار جانبية خطيرة للقاح.
وذكرت الشركة أنها تعتزم أن تتقدم مع شركة "فايزر" الأمريكية العملاقة، التي تتعاون معها في تطوير اللقاح، بطلب للحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اعتبارا من الأسبوع المقبل على الأرجح.
وبدأت بيونتيك تطوير لقاح "BNT162b2" في إطار مشروع "سرعة الضوء" منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي. وبدأت دراسة المرحلة الثالثة، التي تعد حاسمة للحصول على موافقة، في بلدان مختلفة في نهاية يوليو/تموز.
وتلقى أكثر من 43500 شخص حتى الآن واحدا على الأقل من التطعيمين اللذين يتم إعطاؤهما كل 3 أسابيع. وفقا للشركة التي أكدت أن فاعلية التطعيم تتحقق في الحماية عقب أسبوع واحد من الحقن الثاني.
ويهدف التطعيم إلى تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة ضد هذا البروتين لاعتراض الفيروسات قبل دخولها إلى الخلايا وتكاثرها.
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