3 أشياء تزيد خطر إصابتك بكورونا مرة ثانية.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة الثانية بفيروس كورونا قد تحدث للكثير من الأشخاص حول العالم، فحتى الآن لا توجد مناعة ضد هذا الوباء، وعلى الرغم من أن المرضى الذين تم شفاؤهم من كورونا يكتسبون الأجسام المضادة بعد الإصابة، إلا أننا لا نعرف حقًا كم من الوقت تستمر الأجسام المضادة، في هذا الفيديو نتعرف على الأشياء التي قد تزيد خطر إصابتك بكورونا للمرة الثانية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

1ـ عدم استعمال الكمامة مجرد أنك أصبت مسبقاً بفيروس كورونا لا يعني أنك لا ترتدي كمامة فهى تحميك من كورونا والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى خلال أشهر الشتاء 2ـ عدم اتباع مسار العلاج بشكل صحيح اتخاذ خطوات لبناء مناعة قوية Advertisements واتباع الاحتياطات الغذائية الضرورية إذا تم إخطارك بأدوية، فتأكد من اتباعها للتعامل مع أعراض ما بعد كورونا الفيتامينات المتعددة والمكملات الغذائية تدعم أيضًا الوظائف الحيوية. 3ـ الاستخفاف بفترة التعافى يجب عدم الاستخفاف بعملية التعافي حتى إذا كنت تشعر بالراحة، ولا تعاني من أعراض. إجهاد جسمك في هذه المرحلة يؤدي لإضعاف مناعتك ويجعلك عرضة لمشاكل أخرى.

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