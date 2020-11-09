شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر: "مرسا" مرض جلدى وعلاجه بالمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق أن مرض مرسا MRSA هو نوع من الأمراض البكتيرية تسمى استافيلو كوكس اوريس، التي تنتقل العدوى به نتيجة التواجد بأحد الأماكن الملوثة بالعدوى.

وأوضح الناظر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هذا الميكروب يظهر كحبوب حمراء على الجلد تتطور لدمامل او خراجات وتتمثل خطورته في إمكانية انتقال العدوى لأعضاء أخرى في الجسم عن طريق الدم مثل الرئة والقلب والعظم في حالة عدم علاجه بشكل فورى عند ظهور الأعراض.

وأشار الدكتور هانى الناظر أن أعراضه تبدأ بشكل أساسي على الجلد وهو نوع من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية يستجيب لبعضها عن طريق الحقن في الوريد وفى الحالات البسيطة قد لا يحتاج المريض إلى تناول المضادات الحيوية ويكون العلاج عن طريق تطهير الجلد وتصفية الخراجات بشكل جيد، موضحا أن اعراضه لا تتداخل مع اعراض الاصابه بفيروس كورونا، وكلاهما مرض مختلف عن الآخر، لأن مرض مرسا تظهر أعراضه أولا على الجلد وشكله معروف لكافة أطباء الجلدية.