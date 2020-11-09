شكرا لقرائتكم خبر عن "بيونتيك" الألمانية تنشر بيانات واعدة عن لقاح كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 9 نوفمبر 2020 ظهرت لأول مرة اليوم الاثنين نتائج مؤقتة من مرحلة حاسمة من الاختبارات للحصول على تصريح بتداول لقاح مضاد لكورونا في أوروبا.

Advertisements وأعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية في مدينة ماينتس اليوم أنه وفقا لهذه البيانات يوفر لقاحها أكثر من 90 بالمئة من الحماية ضد مرض كوفيد-19، مضيفة أنها تعتزم أن تقدم مع شركة "فايزر" الأمريكية العملاقة، التي تتعاون معها في تطوير اللقاح، بطلب للحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اعتبارا من الأسبوع المقبل على الأرجح.

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