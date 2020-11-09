أسباب الزغطة عند الرضع وطرق علاجها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد تقلق الأم عند تعرض رضيعها إلى الزعطة، والتي تكون نتيجة حدوث تقلص في الحجاب الحاجز والانسداد السريع للأحبال الصوتية.
وتعتبر الزغطة للأطفال الرضع غير ضارة ويستطيع الطفل النوم في وجودها، وأكدت إحدى الدراسات التي قام بها باحثون أمريكيون وفق تقرير أشار إليه موقع "health line" أن الزغطة عند الطفل حديث الولادة تساعد على إطلاق إشارات إلى الدماغ، والتي تساعد الرضيع على تعلم تنظيم التنفس لديه.
أسباب الزغطة عند الرضع
يعد السبب الرئيسي للزغطة عند الرضع هو ضعف الحجاب الحاجز وحدوث الانقباض المفاجئ لعضلات الجهاز التنفسي، وحدوث التقلصات التشنجية اللإرادية بالحجاب الحاجز، مما يؤدي إلى دخول الهواء إلى الرئتين.
كما تحدث الزغطة خلال الرضاعة والتي تعتبر من الأشياء الطبيعية، خاصة في الشهور الأولى من عمر الرضيع وهذا يدل على سلامة الجهاز الهضمي وأن معدة الرضيع ممتلئة، كما أن ابتلاع كمية كبيرة من الهواء أثناء الرضاعة يتسبب في حدوث الزغطة.
طرق علاج الزغطة عند الرضع
- عند القيام بعملية الرضاعة عليك بالتوقف عن الرضاعة قليلا والعمل على تجشؤ الطفل، والذي يساعده على التخلص من الهواء الزائد والغازات والتي تتسبب في حدوث الزغطة، ويجب الحرص على تجشؤ الطفل وهو في وضع مستقيم.
- بإمكانك إعطاء الطفل اللهاية وعند امتصاصها يتم التوقف عن الزغطة، حيث إن عملية الامتصاص تساعد على ارتخاء الحجاب الحاجز.
- تدليك ظهر الطفل من الأعلى للأسفل مما يساعد الطفل على الاسترخاء والتقليل من التشنجات المسببة للزغطة.
- بقاء الطفل في وضع مستقيم بعد عملية الرضاعة لمدة ثلث ساعة تقريبا.
- إذا استمرت الزغطة لفترة طويلة ويوجد معها بعض الأعراض مثل البكاء أكثر من المعتاد والتقيؤ، فيجب الحرص على التوجه إلى الطبيب على الفور حتى يتم وصف العلاج المناسب.
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