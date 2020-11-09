أسباب الزغطة عند الرضع وطرق علاجها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد تقلق الأم عند تعرض رضيعها إلى الزعطة، والتي تكون نتيجة حدوث تقلص في الحجاب الحاجز والانسداد السريع للأحبال الصوتية.

وتعتبر الزغطة للأطفال الرضع غير ضارة ويستطيع الطفل النوم في وجودها، وأكدت إحدى الدراسات التي قام بها باحثون أمريكيون وفق تقرير أشار إليه موقع "health line" أن الزغطة عند الطفل حديث الولادة تساعد على إطلاق إشارات إلى الدماغ، والتي تساعد الرضيع على تعلم تنظيم التنفس لديه.





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أسباب الزغطة عند الرضع

يعد السبب الرئيسي للزغطة عند الرضع هو ضعف الحجاب الحاجز وحدوث الانقباض المفاجئ لعضلات الجهاز التنفسي، وحدوث التقلصات التشنجية اللإرادية بالحجاب الحاجز، مما يؤدي إلى دخول الهواء إلى الرئتين.

كما تحدث الزغطة خلال الرضاعة والتي تعتبر من الأشياء الطبيعية، خاصة في الشهور الأولى من عمر الرضيع وهذا يدل على سلامة الجهاز الهضمي وأن معدة الرضيع ممتلئة، كما أن ابتلاع كمية كبيرة من الهواء أثناء الرضاعة يتسبب في حدوث الزغطة.





طرق علاج الزغطة عند الرضع