القلقاس.. فوائد صحية مذهلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - القلقاس من أنواع الخضراوات الشتوية التي يحرص الكثير على تقديمها في فصل الشتاء، حيث يظن البعض أنها تساعد على تدفئة الجسم.

وبالفعل يوجد للقلقاس العديد من الفوائد الصحية التي تجعل منه غذاء مميزا لحماية الجسم من الأمراض وإمداده بالفوائد المتميزة، وهذا لما يحتوي عليه من عناصر غذائية هامة للصحة، منها الحفاظ على صحة القلب وتنظيم السكر.





فوائد القلقاس الصحية

تحسين الهضم

القلقاس يحتوي على نسبة عالية من الألياف والتي بدورها تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتحسين عملية الهضم، فضلا عن أن القلقاس يساعد على التخفيف من بعض المشكلات ومنها قرحة المعدة والإسهال والارتجاع الحمضي، بالإضافة إلى ذلك فإنه يحمي من سرطان القولون والتهاب الأمعاء.

تنظيم السكر بالدم

يحتوي القلقاس على الكربوهيدرات والتي تسمى بالنشا المقاوم، وقد أكدت الدراسات أن هذه الكربوهيدرات تساعد على تنظيم معدل السكر بالدم، فضلا عن أنها تساعد على الحفاظ على الوزن مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري، كما أن احتواء القلقاس على الألياف التي لها دور في الشعور بالشبع، وبالتالي السيطرة على الوزن والحماية من مرض السكري.

الحفاظ على صحة القلب

يحتوي القلقاس على نسبة عالية من البوتاسيوم والذي يساعد على السيطرة على معدل ضغط الدم وحمايته من الارتفاع، فضلا عن أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، وبالتالي فهو جيد للحفاظ على صحة القلب وحمايته من الأمراض والنوبات القلبية ومشكلات القلب المزمنة.

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الوقاية من السرطان

القلقاس غني بمضادات الأكسدة ومنها الكيرستين والبوليفينول، مما يساعد على حماية الجسم من التعرض إلى الجذور الحرة فضلا عن أنه يحتوي على فيتامين أ وفيتامين سي، مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي وبالتالي محاربة الأجسام الضارة، وقد أشار موقع "health line" إلى دراسة أثبتت أن تناول القلقاس يساعد على الحد من بعض الأمراض السرطانية ومنها سرطان البروستاتا والثدي.

تحسين الدورة الدموية

القلقاس يحتوي على كمية كبيرة من المعادن والتي تساعد على حماية الجسم من التعرض إلى الأنيميا، فضلا عن تعزيز الدورة الدموية، حيث إن القلقاس غني بالحديد والنحاس وهما من العناصر الهامة التي تساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.





القلقاس للريجيم

إضافة القلقاس إلى النظام الغذائي الخاص بك يساعدك في التحكم في الوزن والحفاظ عليه من الزيادة، حيث إن القلقاس يحتوي على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، فضلا عن أنه منخفض الدهون المشبعة والسعرات الحرارية.

تقوية الجهاز المناعي

القلقاس له دور في تقوية الجهاز المناعي، إذ أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو من الفيتامينات الهامة التي تساعد على تحفيز الجهاز المناعي للدفاع عن الجسم ضد الأمراض والفيروسات المختلفة.