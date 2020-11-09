إثر انطلاق"أديبك 2020".. أسعار النفط تقفز أكثر من 2%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دفعت تصريحات إيجابية لسوق النفط ولمستقبل تحالف (أوبك+)، بأسعار النفط فوق 40 دولارا لبرميل خام برنت القياسي

جاء الصعود في أسعار الخام، في منتصف جلسة الإثنين، عقب تصريحات لوزيري الطاقة في السعودية والإمارات ومسؤولين رئيسين في صناعة الطاقة، على هامش مؤتمر ومعرض "أديبك 2020".

وانطلقت خلال وقت سابق اليوم أعمال المؤتمر والمعرض السنوي "أديبك 2020"، بمشاركة دولية واسعة من كبار منتجي ومستهلكي الطاقة حول العالم، والتي تعقد افتراضيا من 9- 11 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

يأتي تحسن أسعار النفط بعد تصريحات سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، قال فيها إن الطلب على النفط ظل مقبولا في أسوأ الظروف.

وقال الجابر في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، إن دول العالم ستظل "بحاجة إلى النفط والغاز خلال المدى الطويل، والعالم استهلك أزيد من 75 مليون برميل من النفط يوميا في ذروة الإغلاق الناجمة عن تفشي جائحة كورونا".

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وتوقع الجابر، "أن ينمو الطلب على النفط إلى أكثر من 105 ملايين برميل يوميا بحلول 2030"، وأضاف"سنواصل توفير أكثر من نصف احتياجات الطاقة في العالم لعقود عديدة قادمة.. فيما سيستمر قطاع البتروكيماويات في النمو بوتيرة سليمة حتى 2050 وما بعده".

بينما أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن إمكانية تعديل اتفاق تحالف "أوبك+" أمر قائم ومحتمل في حال موافقة جميع الأعضاء.. وهي ذات التصريحات التي أطلقها وزير الطاقة السعودي الأمبر عبد العزيز بن سلمان خلال نفس المؤتمر.

وبعد كلمات مسؤولي الطاقة، قفزت أسعار النفط الخام بأكثر من 2.4% بالنسبة لخام برنت أو 95 سنتا إلى 40.43 دولارا للبرميل، بالنسبة للعقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني القادم.

كما تلقت أسعار الخام الأمريكي التصريحات الإيجابية الصادرة خلال افتتاح "أديبك 2020"، وصعد الخام تسليم ديسمبر/ كانون الأول المقبل بنسبة 2.57% أو 96 سنتا إلى 38.09 دولارا للبرميل الواحد، بحسب شاشة تتبع أسعار النفط.

وانطلقت اليوم الإثنين فعاليات"أديبك 2020"، أضخم ملتقى عالمي للجهات الفاعلة في قطاع النفط والغاز، وسط متابعة صناع القرار والأسواق العالمية حول العالم لأبرز التحليلات الدقيقة والرؤى المعمقة، التي سيشهدها وتتطرق إلى آفاق تعافي القطاع في مرحلة ما بعد "كوفيد-19".