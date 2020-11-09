فعلتها مع ترامب وامتنعت عنها مع بايدن.. الصين والانتخابات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من مرور يومين على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن الصين امتنعت حتى اللحظة عن تهنئته، لأسبابها الخاصة.

موقف عبّر عنه متحدث باسم وزير الخارجية الصيني وانغ وينبين، أمام الصحفيين، اليوم الإثنين.



وقال المتحدث إن "لديهم علما بأن بايدن أعلن أنه الفائز في الانتخابات"، مستدركا "نتيجة الانتخابات ستُحدد بموجب القوانين والآليات المعمول بها في الولايات المتحدة".

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ويتطابق موقف الصين مع دول أخرى بينها روسيا والمكسيك والبرازيل، في وقت تدفقت فيه رسائل التهنئة بدءا من أمس الأول السبت، من دول عديدة حول العالم.

هل الموقف الصيني سابقة؟

لا.. لأن الرئيس الصيني شي جينبينغ، هنأ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، غداة يوم الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وساد التوتر أجواء العلاقة بين الصين والولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب، في إطار صراع امتد من التجارة وصولا للتكنولوجيا ووضع تايوان التي تصر الصين على أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها.