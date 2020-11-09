شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستعد لإطلاق لقاح كورونا والأولوية لكبار السن والأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة"TheSun"البريطانية، أنه يتم الطلب من المستشفيات للاستعداد للقاح فيروس كورونا في غضون 3 أسابيع، حيث تستعد هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHSلاستقبال المرضى من كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة لتطعيمهم والأطقم الطبية بلقاح كورونا قبل أعياد الميلاد.

وأضافت الصحيفة، أنه في اجتماع مع كبار المديرين، والمديرين التنفيذيين، رئيس هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، قال إنه يمكن توفير لقاح فيروس كورونا قبل نهاية الشهر.

يُعتقد أن الجرعات ستكون متاحة للمقيمين في دور الرعاية، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والمهنيين الصحيين العاملين في الخطوط الأمامية، يأتي ذلك بعد تكهنات واسعة الانتشار بإمكانية إنتاج لقاح قبل نهاية الشهر.

وأكدت الصحيفة، إن الحكومة تبحث في فكرة إدخال قوانين لتجاوز عملية الموافقة الأوروبية للقاحات إذا تم إنتاج لقاح آمن وفعال قبل نهاية الفترة الانتقالية.

وقالت المصادر، ستكون دور الرعاية هي الأولى في تلقي اللقاحات لأنها تمثل 40 % من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، يُعتقد أنه سيتم إعطاء اللقاح على جرعتين، مع التأكد من أن هناك فارق بينهما من 3 إلى 4 أسابيع، ومع ذلك، لن يتم إعطاؤه لشخص تلقى لقاح الإنفلونزا في غضون 7 أيام.

سيكون مستشفيان في لندن، جاي وسانت توماس ومستشفى كينجز كوليدج النقطة المحورية للقاح، وسيتم تعيين الموظفين الذين سيعرفون باسم "فريق عمل اللقاح، حيث يخططون لإنشاء شبكة من مراكز التطعيم.

يُعتقد أن قائمة تضم أكثر من 500 موقعا، والتي تشمل مراكز التطعيم والمكاتب الخلفية سيتم الاتفاق عليها بحلول منتصف الشهر، وستعمل بكامل طاقتها بحلول ديسمبر.

وأضاف المصدر: "سيتم استخدام المباني القائمة التي وإعادة توظيفها، مثل مراكز الترفيه والمستودعات، والاهتمام بالمناطق التي ينتشر فيها العدوى".

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وأوضح سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا الأسبوع الماضي على أنه متأكد من أن نظام الرعاية الصحية سيكون قادرًا على "بدء العمل"، إذا تم توفير لقاح قبل عيد الميلاد.

وبحسب ما ورد خططت الحكومة بالفعل لشراء 350 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا الـ6 التي يجري العمل عليها حاليا، وحتى الآن، يقال إن جامعة أكسفورد وأسترازينيكا جنبًا إلى جنب مع شركة فايزر بالتعاون مع BioNTech قد أحرزت تقدمًا كبيرًا وهي في المراحل النهائية من التجارب البشرية.

إذا أعلن المنظمون أنهما يتمتعان بالأمان، يمكن توفير 14 مليون جرعة، موزعة بين اللقاحين بحلول نهاية العام، وفقًا لرئيس فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، كيت بينجهام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا أخطرت الأطباء بأنه سيتم دفع 12.58 جنيهًا إسترلينيًا لإعطاء جرعة من لقاح كورونا.

وأوضحت الهيئة "لقد اتفقنا على أن يكون بند رسوم الخدمة 12.58 جنيهًا إسترلينيًا لكل لقاح، وهو ما يزيد بنسبة 25 % عن الرسوم الحالية لخدمة التطعيم ضد الإنفلونزا التي تبلغ 10.6 جنيهًا إسترلينيًا.

وجاءت الزيادة في النفقات نتيجة التدريب الإضافي، ومراقبة ما بعد اللقاح والتكاليف المرتبطة بذلك.

كما تم الإبلاغ عن الوثائق لتوضيح أنه تم إخبار الأطباء العامين أنه سيتعين عليهم العمل 12 ساعة في اليوم، لمدة 7 أيام إذا تلقى اللقاح الضوء الأخضر" الموافقة ".

من خلال تسليط الضوء على دور الممارسين العامين في البرنامج، قال متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية NHS الليلة الماضية: "سيلعب الأطباء دورًا مهمًا في تقديم لقاح فيروس كورونا بمجرد أن يصبح جاهزًا وستتضمن الترتيبات الدقيقة، التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.