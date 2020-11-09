شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": الأحضان ومشاركة الموبايل سبب انتشار فيروس كورونا بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ذا ديلى ميل" البريطانية، إن فيروس كورونا انتشر بين الموظفين فى المستشفيات بسبب الأعناق ومشاركة الهواتف المحمولة، مما أدى لاصابة العديد من المرضى الذين جاءوا إلى المستشفى لتلقى العلاج من أمراض أخرى ليس لها علاقة بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، إنه خلال الموجة الأولى من الوباء، أصيب المرضى الذين ذهبوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من حالات لا علاقة لها بفيروس كورونا Covidبالعدوى وتوفوا.

شكلت الإصابات المكتسبة من المستشفيات واحدة من كل 10وفيات بفيروس كورونا، على الرغم من أن الأرقام تتعلق بجميع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا من 1 مارس إلى 31 أغسطس، فإن الخبراء يدعون إلى اتخاذ إجراءات لحماية الجمهور لأن المشكلة مستمرة.

توصل تحقيق أجرته صحيفة Mail on Sunday إلى أن الآلاف من البريطانيين توفوا بسبب فيروس كورونا Covid-19 بعد إصابتهم بالمستشفى.

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وقالت الصحيفة، خلال الموجة الأولى من الوباء، أصيب المرضى الذين ذهبوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من حالات لا علاقة لها بـ Covid بالعدوى أثناء وجودهم في جناح غير كورونا ثم ماتوا.

لكن المعدلات تختلف على نطاق واسع، في مستشفى كونتيسة تشيستر في تشيستر، تم الحصول على 88 حالة وفاة من أصل 231 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا Covid-19 في المستشفيات ما يقرب من 40% من جميع وفيات كورونا وفي بريستول وويستون، من بين 151 حالة وفاة بسبب كورونا Covid-19، ارتبط 51 منها بالعدوى المكتسبة من المستشفيات، وهو ثلث جميع وفيات كورونا Covid-19

سجلت مستشفى رويال فري في لندن، وهي واحدة من أكبر المستشفيات في البلاد، 504 حالة وفاة بفيروس كورونا كوفيد -19 بين مارس وأغسطس، مما يجعلها واحدة من أكثر المستشفيات تضرراً في البلاد. ومع ذلك، فإن أقل من10 من هؤلاء تم الحصول عليهم من المستشفيات، على حد قولهم.

يقول البعض إن جزءًا من اللوم يكمن في سوء بروتوكولات مكافحة العدوى في المستشفيات والموظفين الذين ينشرون الفيروس لبعضهم البعض، ثم إلى المرضى.