شكرا لقرائتكم خبر عن كم من الوقت تحتاجه للاستغراق في النوم وما علامات قلة النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا يعرف الكثيرون أن النوم بسرعة فور أن تضع رأسك على الوسادة، قد يعني أنك بحاجة لمزيد من النوم ولهذا السبب لا يمكنك إبقاء عينيك مفتوحتين، في هذا التقرير نتعرف هل من الجيد الاستغراق في النوم سريعاً، وكم من الوقت يجب أن تنام؟ وعلامات قلة النوم، بحسب موقع "كلايفند كلينيك"، والنوم الجيد أكثر تعقيدًا بكثير من الدقائق التي تستغرقها في الدخول في النوم، حيث يحتاج معظم الناس حوالي 5 إلى 20 دقيقة للنوم لكن هذا مجرد متوسط وكل شخص مختلف عن الآخر.

إذا كنت خارج هذا النطاق، فلا داعي للقلق إذا استغرقت 3 دقائق لتغفو، مثلاً فقد يكون النوم بسرعة أمرًا طبيعيًا بالنسبة لك.

والحرمان من النوم يعني أنك لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ولكن قد يكون لديك أيضًا نقص في النوم إذا كنت:

-تنام في الوقت الخطأ من اليوم.

-استيقظ كثيرًا أو لا تنام بعمق.

-لديك اضطراب في النوم يتعارض مع جودة النوم.

-إذا كنت تنام أقل من ست ساعات كل ليلة ، فربما تكون محرومًا من النوم.

العلامات الدقيقة لنقص النوم

حتى لو كنت تقع ضمن النطاق المعتاد للاستغراق في النوم، فإن هذا لا يعني أنك تحصل على النوم الذي تحتاجه، إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فقد يكون لديك نقص في النوم:

-لحظات الهدوء تجعلك تشعر بالنعاس: الجلوس في حركة المرور أو القراءة أو القيام بشيء ممل يجعلك تشعر بالنعاس.

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-لا يمكنك التركيز: عندما لا يحصل عقلك على نوم جيد ، قد تكافح من أجل التركيز أو تذكر الأشياء. قد ترتكب المزيد من الأخطاء وتواجه صعوبة في اتخاذ القرارات.

- لا تتحكم فى مشاعرك: هل تشعر وكأنك تريد الصراخ؟ التحكم العاطفي هو أحد أول الأشياء التي يجب أن تذهب إليها عندما لا تحصل على النوم الذي تحتاجه.

-أنت شديد التعلق بالقهوة: عندما تحصل على قسط جيد من الراحة ، لا تحتاج إلى الكافيين لقضاء يومك. إذا كنت تشرب القهوة أو الشاي أو مشروبات الطاقة طوال اليوم ، فقد يخفي الكافيين علامات نقص النوم.

لماذا يجب أن تجعل النوم أولوية

يحتاج جسمك إلى النوم ، تمامًا كما يحتاج إلى الطعام والماء، والأشخاص الذين يعانون من نقص النوم المزمن لديهم مخاطر أكبر للإصابة بما يلي:

-داء السكري من النوع 2.

-مرض قلبي.

-بدانة.

-ضغط دم مرتفع.

-الاكتئاب.

-الإصابات أو الوفاة من حوادث السيارات الخطيرة.