تطوير مهارات الطفل الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 نوفمبر 2020 01:45 مساءً - تتطور مهارات الطفل الرضيع مع تقدمه في العمر، وتمر مرحلة النمو الأولى بتطورات لغوية وإدراكية ومعرفية كبيرة لدى الرضيع، ولكن يلعب الوالدان دوراً كبيراً في تطويرها وتمنيتها، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" أهم الطرق لتنمية مهارات الطفل الرضيع من خلال اللقاء مع المرشدة التربوية لمياء أبو الجود، حيث تشير للآتي بهذا الخصوص. تنمية المهارات اللغوية للطفل الرضيع تطوير مهارته اللغوية ويتم ذلك على مراحل تبدأ بإظهار نمط وايقاع الكلمات أمام فم وعيني الطفل.

أن يربط الطفل بين صورة في كتاب مصور وبين كلمة، وبالتال يتعلم بصورة مباشرة وعملية محببة.

تشجيع الطفل على الحديث عن طريق الحديث معه، وتقبل ألفاظه مهما كانت غير مفهومة أو مضحكة، فهو بذلك يشعر بالسعادة أننا نستقبل لغته.

استخدام الألعاب التربوية التي تحتوي على كلمات وأغاني وهي تساعد الطفل على تطوير محصوله اللغوي بشكل كبير. تنمية المهارات الحركية للطفل الرضيع تطوير مهارته الحركية ويتم ذلك عن طريق تقديم الرضيع لشخص من العائلة ويضعه في حضنه لكي يعتاد على مرحلة الجلوس وليس النوم على الظهر.

يمكن أن نترك الرضيع على وسادة أو دعامة لكي يتعود على الجلوس بمفرده.

ويمكن أن نساعده على التدحرج بأن نضعه في مكان واسع ومفتوح وآمن لكي يتدحرج.

ويمكن أن نضع أمامه اي شيء يكون ملفتاً للانتباه، لكي يحاول أن يتقدم نحوه.

يجب ان نشجعه ونسمعه كلمات طيبة مع كل حركة جديدة يتعلمها.

يجب تدريب الطفل على المشي بتوفير المساحة المناسبة، وعدم وضعه في المشاية أو الدراجة التي عيق حركته. تطوير المهارات الإدراكية عند الطفل تطوير المهارات الإدراكية عند الرضيع نطلب من الطفل أن يقوم بتكديس شيء ما.

كما يمكن أن نطلب منه أن يقوم بفرز عدة اشياء متشابهة في مرحلة لاحقة.

ويمكن أن نعلمه الربط بين السبب والنتيجة مثل أن يفرغ أشياء من أحد الأكياس.

ويطلب منه أن ينقل الأشياء من مكان لآخر لكي يكتشف مكانته في المجتمع وأثره في البيئة المحيطة به.

لعبة الغميضة تعلم الطفل اكتشاف حل المشكلات.

ويمكن أن نعلمه رمي القمامة في سلة المهملات لكي يدرك أن هناك توجيهات وقوانين في الحياة. والآن عزيزتي الأم أتركي أسئلتك حول تطوير مهارات رضيعك، وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.

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