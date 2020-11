داء العصر … إليكم السبب الأساسي لمرض السكري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ 5 دقائق

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). الغلوكوز أساسي لصحتك؛ لأنه مصدر مهم للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. إنه أيضًا مصدر الطاقة الرئيسي للمخ.

السبب الأساسي لداء السكري يختلف حسب النوع. ولكن، بغض النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة السكر في دمك. وجود الكثير من السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

تؤدي الاضطرابات في تخليق الأنسولين ووظائفه إلى جعل معظم الناس عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2. توصل إلى هذا الاستنتاج مجموعة من العلماء الأمريكيين، تم نشر بحثهم في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.

Advertisements

لقد وجد العلماء أن الاضطرابات الأيضية ناتجة عن اضطرابات في تخليق proinsulin – وهو هرمون prohormone تنتجه خلايا بيتا خاصة في البنكرياس.

وفقًا للخبراء، أدت اضطرابات هذا الهرمون إلى أن البشر أصبحوا عرضة للإصابة بمرض السكري.

أشار مؤلفو الدراسة إلى أنه لا يمكن لأي طفرة أن تؤثر على كل من تخليق وفعالية الهرمون عند الارتباط في المستقبل، لأن هذه الوظائف تتطلب ميزات هيكلية مختلفة تتعارض مع بعضها بعضا. على سبيل المثال، في مرض السكري من النوع 2، يساهم الأنسولين الزائد في تطوير خلل في خلايا بيتا، وتصحيح هذا الاضطراب من شأنه أن يضعف وظيفة الهرمون الأخرى.