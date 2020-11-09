شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لبناء عادات صحية فى يومك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه كثير من الناس صعوبة فى تبنى عادات صحية، ولكن يمكنك تحقيق هذه العادات إذا اتبعتها تدريجياً، ومن خلال الإنفوجراف التالى نتعرف على مجموعة نصائح بسيطة لبناء عادات صحية في يومك وفقا لموقع "كلايفند كلينك".

6 نصائح لبناء عادات صحية فى يومك 1ـ استخدم السلالم وزجاجات الماء والكراسي بمنزلك كمعدات رياضية. Advertisements 2ـ اشرب كوبًا إضافيًا من الماء يوميًا 3ـ المشي 10 دقائق يومياً يحسن صحة قلبك. 4ـ تصحيح وضعية الجلوس الخاصة بك. 5ـ النوم مبكراً قبل موعدك اليومي بنصف ساعة فالنوم الجيد يحسن صحتك. 6ـ دمج تمارين التوازن في روتينك.

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