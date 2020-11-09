بدائل ملح الطعام للحماية من ارتفاع الضغط

الملح هو أحد التوابل الأكثر شعبية والأكثر استخداماً في جميع أنحاء العالم.

الملح عنصر أساسي يضاف لحفظ الأطعمة، كما أنه يمتزج جيداً مع التوابل الأخرى المستخدمة ويحسن مذاق الأطباق الحلوة والمالحة.

فعند استخدامه بكميات معتدلة لا يمثل هذا مصدر قلق، ولكن عند استخدامه بكميات زائدة يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

هناك العديد من الأعشاب والتوابل التي يمكنك استخدامها بدلاً من الملح لتتبيل وجباتك.

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لن تضيف فقط نكهة إلى وجباتك ولكنها ستوفر أيضاً العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك.

1. الثوم

. للثوم فوائد صحية عديدة: فهو يقوي جهاز المناعة، ويقلل من ضغط الدم، ويدعم صحة الدماغ. للثوم طعم لاذع يعزز نكهة أي طبق، ولهذا يمكن استخدامه كبديل للملح. يمكنك استخدام الثوم الكامل ومسحوق الثوم ورقائق الثوم في جميع أنواع الأطباق.

2. فلفل أسود

إضافة الفلفل الأسود إلى الوجبات يمكن أن تضيف قدراً كبيراً من النكهة دون إضافة الملح. علاوة على ذلك، ربطت الدراسات الفلفل الأسود بتقليل مخاطر الالتهاب، وهو عامل خطر للإصابة بالأمراض المزمنة. يمكنك إما استخدام الفلفل الكامل أو الفلفل الأسود المطحون للأطباق مثل المكرونة أو الحساء أو الدجاج المشوي أو السمك.

3. مسحوق الفلفل الحلو

يمكن استخدام مسحوق البابريكا كبديل للملح. فهو لا يضيف لوناً أحمر عميقاً للأطباق فحسب، بل يضيف أيضاً نكهة حارة. يمكنك استخدام الفلفل الحلو في العديد من الوصفات مثل اليخنة أو اللحوم المخبوزة أو الأسماك.

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4. عصير ليمون

يمكن استخدام عصير الليمون كبديل للملح؛ لأنه يبرز النكهات الطبيعية للأطباق. بالإضافة إلى ذلك، يمد الليمون جسمك بفيتامين سي، والذي أظهرت الدراسات أنه يقلل من شدة الحساسية، ويعزز المناعة ويحارب الالتهابات. رشي عصير الليمون فوق الخضار المطبوخة واستخدميه في التتبيلات وتوابل السلطة.

يحتوي الزنجبيل على الفلفل والليمون وطعمه الحلو قليلاً مع رائحة حادة تجعل هذه التوابل بديلاً مثالياً للملح. بصرف النظر عن استخداماته في الطهي، فقد استخدم الزنجبيل للأغراض الطبية لآلاف السنين.

. يمكنك إما استخدام الزنجبيل المفروم الطازج أو مسحوق الزنجبيل في البطاطس المقلية والكاري والصلصات والشوربات والمشروبات واللحوم المخبوزة أو الأسماك.

6. روزماري

غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد على تعزيز المناعة، وتعزيز صحة الدماغ وتحسين الهضم.

. أضف إكليل الجبل الطازج أو المجفف إلى الصلصات أو الخضار المشوية أو اللحوم والحساء واليخنات.

7. أوريجانو

يمكن استخدامه كبديل للملح. تستخدم هذه العشبة على نطاق واسع في المطبخ اليوناني والإيطالي. يمكن استخدام الأوريجانو إما طازجاً أو مجففاً في أنواع مختلفة من الوصفات. يضيف الأوريجانو نكهة مختلفة للبيتزا والصلصات والدجاج وأطباق السمك. يمكن استخدامه أيضاً كتتبيلة للحوم أو الأسماك.

هو نوع من التوابل شائعة الاستخدام ومعروف بمركباته المعززة للصحة. كما يمكن استخدامه كبديل للملح؛ لأنه يزيد من نكهة وجباتك. استخدمي رشة من الكركم في الحساء واليخنات والخضراوات المشوية أو اللحوم والكاري والبيض.



