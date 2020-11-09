فوائد الباذنجان النيء للجسم غير متوقعة تعرفي عليها

فوائد الباذنجان النيئ عديدة تجعلك لا تتنازلين عن تناوله، فله العديد من الفوائد للجسم. إليك فوائد الباذنجان النيئ للتنحيف وفوائد الباذنجان النيئ للكرش وفوائد الباذنجان النيئ للحامل.

فوائد الباذنجان النيئ للجسم

الباذنجان غذاء غني بالعناصر الغذائية، مما يعني أنه يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن والألياف في عدد قليل من السعرات الحرارية.

كوب واحد (82 جراماً) من الباذنجان الخام يحتوي على العناصر الغذائية التالية:

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• السعرات الحرارية: 20

• الكربوهيدرات: 5 جرامات

• الألياف: 3 جرامات

• البروتين: جرام

• المنغنيز: 10٪ من RDI

* الفولات: 5٪ من RDI

• البوتاسيوم: 5٪ من RDI

• فيتامين ك: 4٪ من RDI

• فيتامين ج: 3٪ من RDI

يحتوي الباذنجان أيضًا على كميات صغيرة من العناصر الغذائية الأخرى بما في ذلك النياسين والمغنيسيوم والنحاس.

يوفر الباذنجان كمية جيدة من الألياف والفيتامينات والمعادن في سعرات حرارية قليلة.

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فوائد الباذنجان النيئ للأنيميا

قد يكون عدم الحصول على ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي أمرًا خطيرًا للغاية على صحتك. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم، والذي يتميز بإحساس عام بالتعب والضعف الناتج عن عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد مثل الباذنجان في مكافحة الحالات الصحية مثل فقر الدم.

فوائد الباذنجان النيئ وحماية قلبك

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أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في الوقاية من العديد من أنواع الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

الباذنجان غني بشكل خاص بالأنثوسيانين، وهو نوع من الأصباغ بخصائص مضادة للأكسدة.

على وجه الخصوص، أنثوسيانين في الباذنجان مفيد بشكل خاص.

يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الأنثوسيانين، وهي صبغة ذات خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تحمي من تلف الخلايا.

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فوائد الباذنجان النيئ للسكري

قد تساعد إضافة الباذنجان إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.

لأن الباذنجان يحتوي على نسبة عالية من الألياف يمكن للألياف أن تخفض نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء معدل هضم وامتصاص السكر في الجسم. يحافظ الامتصاص البطيء على ثبات مستويات السكر في الدم.

تشير أبحاث أخرى إلى أن مادة البوليفينول أو المركبات النباتية الطبيعية الموجودة في الأطعمة مثل الباذنجان قد تقلل من امتصاص السكر وتزيد من إفراز الأنسولين، وكلاهما يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

فوائد الباذنجان النيئ للتنحيف

الباذنجان غني بالألياف والبوليفينول، وكلاهما قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

كما أن الباذنجان غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية، مما يجعله إضافة ممتازة لأي نظام لفقدان الوزن.

تتحرك الألياف عبر الجهاز الهضمي ببطء، ويمكن أن تعزز الشعور بالشبع مما يقلل من تناول السعرات الحرارية .

يحتوي كل كوب على (82 جرامًا) من الباذنجان النيئ على 3 جرامات من الألياف و20 سعرًا حراريًا فقط .

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يستخدم الباذنجان كبديل غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية للمكونات عالية السعرات الحرارية في الوصفات.

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فوائد الباذنجان النيئ لمحاربة السرطان

الباذنجان غني بالألياف ولكنه منخفض السعرات الحرارية، وكلاهما يمكن أن يساعد في تعزيز فقدان الوزن. يمكن استخدامه أيضًا بدلاً من المكونات عالية السعرات الحرارية.

فوائد الباذنجان النيئ للدهون

يعد الباذنجان متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن دمجه بسهولة في نظامك الغذائي.

يمكن تحميصه أو شيُّه أو تناوله مع القليل من زيت الزيتون والقليل من التوابل.