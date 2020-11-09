شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الإفراط في تناول المسكنات يعرضك للإصابة بهذه الأمراض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، مخاطر الإفراط في تناول مسكنات الألم بشكل عشوائي على صحة الإنسان.
وأكدت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الإفراط في تناول المسكنات يسبب تلف الكبد والقرحة ونزف المعدة، إضافة إلى مشاكل في الكلى والدورة الدموية.
وأشارت إلى أن استخدام أكثر من مسكن يحتوي على نفس المكون الأساسي مثل (دواء السعال أو الحرارة) في نفس الوقت، قد يسبب مضاعفة الجرعة دون الشعور بذلك.
وأوصت باستشارة الطبيب أو الصيدلي عند شراء المسكنات وقراءة النشرة المرفقة للدواء.
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