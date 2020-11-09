إنفوجراف.. 11 فائدة صحية للرمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد الرمان من الفواكه اللذيذة المفضلة للكثيرين، لكن ما قد لا يعرفه البعض أنه ثمرة غنية جدا بالعناصر الغذائية المهمة للصحة.

ويعد الرمان غنيا بمضادات الأكسدة المهمة بشكل خاص للحفاظ على صحة خلايا الجسم ومساعدتها على مقاومة البكتيريا والفيروسات، إذ يفوق الشاي الأخضر فيما يخص مضادات الأكسدة بـ3 مرات.



الإنفوجراف التالي يستعرض أهم الفوائد الصحية للرمان..



