اللقاح الصيني يحمي آلاف المسافرين من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مجموعة "سينوفارم" الدوائية الصينية إن 56 ألف شخص تلقوا لقاح "كوفيد- 19" وسافروا إلى الخارج، ولم يصابوا بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" عن ليو جينغ تشن، رئيس "سينوفارم" قوله إنه تم تطعيم نحو 100 ألف شخص بلقاح الشركة، ولم يظهروا أي ردود فعل سلبية حتى الآن، مشيرا إلى أن مجموعة من بين الذين تم تلقيحهم، سافرت إلى الخارج، ولم تصب بالفيروس.

وكشفت الصحيفة أنه جرى منح اللقاح في إطار "الاستخدام الطارئ"، لعدد كبير من موظفي شركة البترول الوطنية الصينية وشركة البتروكيماويات الصينية وشركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا.

وقال تاو لينا، خبير اللقاح في شنغهاي، إن حقيقة عدم إصابة أي شخص تلقى اللقاح بالفيروس، تعد بمثابة "دليل أكثر واقعية على أن اللقاح يعمل"، وتوقع أن لقاح سينوفارم "ربما اقترب من طرحه في السوق".

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إلى ذلك، تأمل جامعة أوكسفورد في تقديم نتائج المرحلة الأخيرة من تجارب لقاحها المرشح للوقاية من مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هذا العام.

ويزيد هذا الإعلان، الآمال في أن تتمكن بريطانيا من البدء في توزيع لقاح ناجح في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2020 أو أوائل 2021.

وقال آندرو بولارد كبير باحثي تجارب اللقاحات في أوكسفورد لنواب بريطانيين، متحدثا عن تقديم نتائج التجارب هذا العام، "أنا متفائل بأننا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة قبل نهاية هذا العام".