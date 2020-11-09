وفاة 57 بـ"مرض غامض" في نيجيريا.. "القيء الدموي" أبرز الأعراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مصادر حكومية نيجيرية وفاة 57 شخصا خلال الشهرين الماضيين في محافظة "إنوجو" جنوب شرقي البلاد جرّاء "مرض غامض".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول مركز مراقبة الأمراض والإبلاغ عنها بالمحافظة المذكورة، فينسينت أوشومي، أن 57 شخصًا لقوا حتفهم منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وحتى الآن في منطقتي "إيت" و"أوموبو" بالمحافظة بسبب المرض الذي لم يتم تشخيصه بعد، على حد تعبيره.



وقال أوشومي إن الذين فقدوا حياتهم ظهرت عليهم أعراض الإسهال والتشنجات قبل القيء الدموي، مشيرًا إلى الاشتباه في أن تكون الأعراض لمرض الكوليرا أو حمى لاسا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وذكر أن 37 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة "إيت" و 20 في منطقة "أوموبو" المجاورة في المحافظة، مشيرًا إلى أن سبب الوفاة ما زال غير معروف.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق لقي 30 شخصًا حتفهم بمحافظة "دلتا" النيجيرية جرّاء مرض "غامض" أيضًا.