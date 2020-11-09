شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يقترحون طريقة مبتكرة تجعل طفلك يحب الخضروات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ابنى مبيرضاش ياكل خضار"، إنها الشكوى التى نسمعها دائما من الأمهات، رغم الفوائد المدهشة للخضروات ولكن لا يفضلها الأطفال، لذلك اقترح الباحثون والخبراء تقنية جديدة في إنهاء نوبات الغضب على مائدة العشاء بين الاطفال بسبب تناول الخضروات.قد يساعد اليقظة الأطفال على أن يصبحوا أكثر وعيًا بالأطعمة والتفكير بها أكثر ، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة Nutrition Education and Behavior

وحسب ما ذكرته الدراسة، يقترح الباحثون مطالبة الصغار بإغلاق أعينهم، وأخذ نفس عميق، ووضع شيء مثل حبة فاصوليا خضراء في أفواههم ، وتناولها ببطء، مع ملاحظة مذاقها وشعورها في أفواههم.

بعد ذلك يجب على الوالد والطفل إجراء مناقشة حول تناول الخضار أو الفاكهة، ووجدت دراسة أن الأطفال الذين أكلوا بهذه الطريقة "الواعية" لمدة خمسة أسابيع أحبوا الفاكهة والخضروات بشكل ملحوظ بعد ذلك أكثر مما كانوا يفعلون من قبل.

من جهة أخرى قام باحثون في الولايات المتحدة بتجنيد 24 طفلاً بمتوسط ​​سن ثلاثة لتلقي دروس تشمل اليقظة، بالإضافة إلى تناول الطعام بعناية، وقام الأطفال بأنشطة مثل صنع سلطة أو تذكر المنتجات الطازجة التي تم عرضها على صينية.

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وبعد خمسة أسابيع من الدروس ، تم إعطاء الأطفال تفاحة وجزر وطماطم وفاصوليا خضراء وبعض الجرجير لتذوقها وتقييمها من "لذيذ" إلى "مقزز"

ولقد أحبوا الأطعمة بشكل ملحوظ أكثر بعد ممارسة اليقظة، ليس هذا فقط ولكنهم كانوا أفضل في ضبط النفس، مما جعلهم أقل عرضة لرفض الطعام أو بصقه.

وقالت الدكتورة سارة شميت ، وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة من جامعة بوردو بولاية إنديانا: "حقق الأطفال مكاسب كبيرة في نظامهم السلوكي وفي حبهم للفواكه والخضروات".