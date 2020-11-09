شكرا لقرائتكم خبر عن البرتقال وشرائح السلمون توفر فيتامينات يومية لحمايتك من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح عدد من خبراء المناعة فى العالم، بضرورة تناول فيتنامينات تتضمنها أطعمة معينة للوقاية من فيروس كورونا، وضربت صحيفة ديلى ميل البريطانية مثالا بسيدة تدعى كارين كامينجز بالمر، تبلغ 50 عامًا، وتحرص على أن تتضمن وجبة الغذاء فيتامينات توازى 25 برتقالة محتوية على فيتامين سي، و3 شرائح سمك السلمون من دهون أوميجا 3 الصحية للقلب، و3 أضعاف الجرعة اليومية للشخص العادي من فيتامين" د"، مما يشكل مناعة لديها من فيروس كورونا.

وأشارت كارين إلى ضرورة تناول ملعقة من الجينسنج، وهو نبات يقال إنه يخفض الكوليسترول، والماغنيسيوم لتعزيز جهاز المناعة.



هل الفيتامينات مفيدة ليفروس كورونا

أوضحت الصحيفة أن كارين تخطط الأسبوع المقبل لإضافة كبسولة أخرى من فيتامين" د " أشعة الشمس" في المساء، فقط للتأكد من أنها تحصل على ما يكفي مع حلول الشتاء.

وقد يبدو الأمر مبالغًا فيه، لكن كارين تعتقد أن الذهاب إلى مثل الأمور هذه أمر حيوي، إنها مقتنعة بأن عادتها التكميلية البالغة 200 جنيه إسترليني في الشهر تحميها من الإصابة بفيروس كورونا Covid-19

وقالت: أعلم أن جسدي مجهز جيدًا لمحاربة الفيروس، كما يمكن أن يكون، مضيفة إنها نادراً ما تصاب بنزلة برد.

من المثير للاهتمام أن كارين ليست وحدها، حيث يعتمد عدد متزايد من البريطانيين الذين يخشون فيروس كورونا، ومعظمهم من النساء، على جرعات هائلة من الفيتامينات المختلفة في محاولة لمكافحة الفيروس، سيطر هذا الاتجاه على عالم الإنترنت، عبر المنتديات، ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي

وأضافت، أنه يوجد أيضًا في مجموعة أدوات "تعزيز المناعة" الخاصة بها 6كبسولات يومية من الكركمين المضاد للأكسدة، ضعف الكمية الأسبوعية الموصى بها من دهون أوميجا 3، وعشرة أضعاف توصية الحكومة من فيتامين" د".

في الأسبوع الماضي، أضافت نتائج دراسة إسبانية إلى الأدلة المتزايدة حول أهمية فيتامين (د) في للوقاية من فيروس كورونا كوفيد -19.

وجد الباحثون، أن المرضى المصابين بشدة بالفيروس هم أكثر عرضة 4 مرات لنقص الفيتامين، وفي يونيو، خلصت مراجعة مدعومة من الحكومة إلى أن فيتامين "د" يحسن القدرة على مكافحة العدوى.

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وفقًا لباحثين بريطانيين، فإن الخلايا التائية في جهاز المناعة لدينا تصبح "فائقة "عند استجابةً لفيتامين" د".

وقالت الصحيفة: يصعب الحصول على فيتامين د من النظام الغذائي، توجد كميات صغيرة فقط في الطعام، الغالبية التي نحتاجها تصنع في الجلد، عند التعرض لأشعة الشمس، ولكن مع تعرضنا لأشعة الشمس قليلاً في الشتاء، توصى هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS بأن نتناول جميعًا مكملًا يوميًا واحدًا.

ولكن هل الإسراف أكثر من الجرعة الموصى بها يقدم أي فائدة؟

قال الدكتور مارتن هيويسون، أستاذ الغدد الصماء الجزيئية بجامعة برمنجهام، وأحد الباحثين البارزين في البلاد في مجال فيتامين" د"، إنه تم الإبلاغ عن عدد قليل فقط من حالات السمية، وتشير الدراسات إلى أن حوالي 50 ميكروجرامًا يوميًا 5 مرات المبلغ الموصى به يعطي أقصى قدر من الفوائد.

وقالت الصحيفة: نعتقد أن فيتامين" د "، يمكن أن يخفف من رد الفعل المفرط لجهاز المناعة الذي يسببه فيروس كورونا الذي يهدد الحياة لدى بعض الناس، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والنساء وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يواجهون صعوبة في امتصاصه في مجرى الدم، لذلك قد يحتاج الكثير منهم إلى المزيد.

وماذا عن الفيتامينات الأخرى؟

أكدت أورسولا فيلبوت أخصائية التغذية، إن التوصيات الرسمية تقلل من شأن كمية العناصر الغذائية المطلوب، يعتمد تناولنا اليومي الموصى به على تجنب النقص، ولكن بسبب الاختلافات الجينية، سيحتاج البعض إلى مستويات أعلى بكثير من فيتامين" د "، والكالسيوم، أو الحديد، للحصول على مستويات الطاقة المثلى وصحة العظام وعمل المناعة.

أليس الحل مجرد نظام غذائي صحي ومتوازن؟

قالت فيلبوت، يعاني ما يقرب من ثلث الأشخاص من نقص في فيتامين" د"، ولن يوفر تناول شطيرة على الغداء والمعكرونة في المساء ما يكفي من فيتامين ج والحديد وفيتامين د وأوميجا 3 للكثيرين، لكن أي كمية من المكملات ليست خالية من المخاطر، يمكن أن يتراكم فيتامين (أ) و (هـ) إلى مستويات سامة في الجسم، إذا تم تناولهما بجرعات كبيرة كافية، في حين أن الجرعات الزائدة من فيتامين سي يمكن أن يكون لها تأثير ملين.

وتنصح باختيار الفيتامينات المتعددة، مضيفة: "قد يكون من المفيد تناول جرعة إضافية من فيتامين (د)"، "كبسولة إضافية من الكالسيوم أو الحديد قد تعزز الطاقة وصحة العظام، ولكن يجب إجراء اختبارات دم منتظمة لمراقبة المستويات."