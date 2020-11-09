لون الشفايف يكشف الكثير عن اسرار الصحة!

يتغير لون الشفايف ويتأثر إزاء العوامل الخارجية مثل البرد والحر والتلوث، فضلاً عن مستحضرات الجمال والتأثيرات الصحية الداخلية. إذاً، يمكن القول إن لون شفتيك يدلّ على أسرار صحتك. فاكتشفي المزيد.

1- شفاه وردية براقة

أنظري إلى شفتيك في المرآة، هل هما ورديتان ولامعتان؟ إذاً، أنت محظوظة لأنهما تدلان على أنك تتمتعين بصحة جيدة وأن جسمك سليم. إذاً احرصي على أن تحافظي على هذه الحالة.

2- شفاه شاحبة ومائلة بلونها إلى الأبيض

هل تبدو شفتاك شاحبتين فعلاً؟ قد يدلّ هذا على أنك تعانين من فقر الدم. ولكي تعيدي إليهما لونهما الطبيعي، ليس عليك سوى أن تتبعي نظاماً غذائياً يحتوي على الأطعمة الغنية بالحديد والفيتامين C مثل العدس، السبانخ، الليمون،..

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3- شفاه بلون أحمر كثيف

هل تلاحظين أن شفتيك شديدتا الاحمرار؟ إذاً، هذا يعني أن كبدك وطحالك يعانيان من الإرهاق. ولكي تعالجي هذا الأمر، إحرصي على استهلاك الكرافس والعسل لأنّ هذا يحفز وظائف أعضاء جسمك. ومن الضروري أن تنامي لعدد كاف من الساعات وأن تتجنبي التعرض للضغط النفسي.

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4- شفاه بنفسجية

بالطبع، قد يتحول لون شفتيك إلى البنفسجي في حال تعرضك للبرد الشديد. أما في غير هذه الحالة، فمن الضروري أن تستشيري الطبيبة لكي تخضعك لفحوص خاصة بالقلب والجهاز التنفسي. فقد يشير لون الشفاه هذا إلى أنّ أعضاء جسمك تعاني من نقص في كمية الأوكسيجين.

5- شفاه باللون الأحمر الداكن أو المائل إلى الأسود

هذا اللون غير الطبيعي يشير إلى أن جهازك الهضمي لا يعمل بطريقة صحية. إذاً، من الضروري أن تعملي على تعزيز وظيفته من خلال تناولك أطعمة غنية بالألياف والمعادن وتجنبك استهلاك المواد الدهنية وصعبة الهضم. كذلك ننصحك بأن تشربي القليل من الماء مع بضع نقاط من الحامض لكي تخلّصي جسمك من السموم.

6- زوايا شفاه بنفسجية

كرّري النظر إلى شفتيك وتحديداً إلى زاويتيهما. هل هما بنفسجيتان؟ إذا كانت إجابتك هي «نعم»، هذا يدل على أنّك تعانين من خلل في توازن الطاقة لديك، الأمر الذي قد يرافقه ارتفاع في درجة حرارة جسمك. وفي هذه الحالة، ندعوك إلى أن تخلدي إلى الراحة قدر الإمكان وأن تتجنبي تناول البهارات والأطعمة المصنّعة، إضافة إلى الفطر والبيض والجنبري...

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