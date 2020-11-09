قصور الغدة الدرقية عند الأطفال.. الأعراض والمضاعفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن مضاعفات قصور الغدة الدرقية على الأطفال تتمثل في اضطرابات بالنمو والتطور الذهني.

وأوضحت الرابطة أن أعراض قصور الغدة الدرقية لدى الأطفال الصغار تتمثل في التعب والخمول وانتفاخ الوجه وتورم العينين وبحة الصوت وبرودة البشرة وجفافها وسهولة تقشرها، كما عادة ما يزداد الوزن دون أسباب واضحة.



وتتمثل أعراض قصور الغدة الدرقية لدى المراهقين في تأخر البلوغ والشعور بالاكتئاب، بينما تظهر الأعراض لدى الفتيات في صورة تأخر الحيض أو عدم انتظامه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة طبيب مختص فور ملاحظة هذه الأعراض لدى الأطفال، مشيرة إلى أنه يسهل التحقق من الإصابة بقصور الغدة الدرقية من خلال تحليل عينة دم، بينما يُمكن علاج القصور من خلال تناول نوعيات معينة من الأدوية، مع العلم أنه عادةً ما يضطر المريض لتناولها طوال حياته.