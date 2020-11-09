كورونا حول العالم.. رقم أمريكي يضع "بايدن" في اختبار صعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه، مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة في مختلف الدول حول العالم.









وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 50 مليون و738 ألف و93 إصابة، الإثنين.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و262 ألف و132 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 35 مليون و795 ألف و461 حالة، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





أمريكا أول دولة تتخطى 10 ملايين إصابة

أصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز حاجز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وذلك طبقا لإحصاء لـ"رويترز"، يوم الأحد، مع اجتياح موجة جديدة من "كوفيد- 19"، جميع أنحاء البلاد.

وجاء هذا التطور الذي يبعث على التشاؤم في نفس اليوم الذي تجاوز فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 50 مليون.

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة في الأيام العشرة الماضية في أعلى معدل إصابة منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن قبل 293 يوما.

وذكر إحصاء "رويترز" أن الولايات المتحدة سجلت عددا قياسيا من الإصابات بـ"كوفيد- 19"، بلغ 131420 حالة يوم السبت وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة أربع مرات خلال الأيام السبعة الماضية .





وتوفي أكثر من 237 ألف أمريكي جراء "كوفيد- 19" منذ ظهور المرض الناجم عن فيروس كورونا لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.

وارتفعت حالات الوفاة المسجلة في الولايات المتحدة إلى أكثر من ألف حالة لليوم الخامس على التوالي يوم السبت وهو اتجاه شوهد آخر مرة في منتصف أغسطس/ آب.

ويقول خبراء الصحة إنه من المتوقع زيادة حالات الوفاة خلال ما بين أربعة وستة أسابيع بعد زيادة حالات الإصابة.

وتعهد يوم السبت الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي قضى معظم حملته الانتخابية في انتقاد أسلوب تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الجائحة، بجعل التصدي للجائحة إحدى أهم أولوياته.





Advertisements

ارتفاع وفيات فرنسا

أكدت وزارة الصحة الفرنسية أن إجمالي وفيات "كوفيد- 19" في فرنسا بلغ 40439 بعد تسجيل 271 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للوباء إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصلت إلى مليون و787324 بزيادة 38619 حالة عن السبت، عندما زاد العدد الإجمالي بواقع 86852.

غير أن الوزارة قالت إن البيانات الحديثة ستخضع للتصحيح، الاثنين، بعدما واجهت مشكلات في الجمع.





33 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني بزيادة عن 28 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 32 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وكانت إحدى الحالات منقولة محليا وتم الإبلاغ عنها في تيانجين وهي لعامل في مخازن التبريد كان يتعامل مع لحوم الخنازير المجمدة الواردة من ألمانيا.

وذكرت اللجنة أيضا أن حالات الإصابة الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى تسع حالات بعد أن كانت 36 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بـ"كوفيد- 19"، يبلغ الآن 86245 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





10554 إصابة جديدة في البرازيل

أشارت بيانات رسمية إلى تسجيل البرازيل 128 حالة وفاة جديدة و10554 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد- 19".

وطبقا للبيانات فقد توفي في البرازيل منذ بدء الجائحة 162397 شخصا وأصيب أكثر من 5.66 مليون آخرين.



