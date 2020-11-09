القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتعدد أمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء، ومنها انسداد الأنف والذي يتسبب في صعوبة التنفس. ويتعرض الإنسان خلال فصل الشتاء إلى الكثير من المشكلات التي تصيب الجهاز التنفسي، والتي تتسبب في الانزعاج للكثيرين، حيث يكون هناك صعوبة في التنفس والإصابة بالإنسداد في الأنف والزكام وغيرها، والتي تكون ناتجة عن الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أو التعرض إلى الفيروسات.

أسباب انسداد الأنف وصعوبة التنفس الإصابة بالحساسية.

التعرض إلى الهواء الجاف.

الإصابة بالالتهاب في الجيوب الأنفية.

الإصابة بنزلات البرد.

التغير في هرمونات الجسم.

الإفراط في التدخين.

التعرض إلى بعض أنواع الفيروسات.

الاضطرابات في الغدة الدرقية.

دخول بعض الأجسام الغريبة داخل الأنف.

انقطاع التنفس أثناء النوم.

لحمية الأنف.

انحراف الحاجز الأنفي.

تناول بعض أنواع من الأدوية التي تتسبب في إنسداد الأنف وصعوبة التنفس.

أسباب انسداد الأنف عند الأطفال التهاب الأنف الوليدي والذي يصيب الأطفال والرضع دون الثالثة من عمرهم، وتشمل أعراضها الانسداد البسيط بالأنف والذي قد يصل إلى ضيق التنفس مما يحتاج إلى رعاية طبية متخصصة.

بعض التشوهات الخلقية التي يولد بها الطفل قد تتسبب في حدوث انسداد الأنف.

التهاب البلعوم الأنفي نتيجة التعرض إلى فيروسات تصيب الغشاء المخاطي للبلعوم والأنف.

الإصابة بالتضخم في اللحمية ويعتبر من الأسباب الشائعة لانسداد الأنف عند الأطفال.

حساسية الأنف لدى الأطفال.

ضعف المناعة مما يعرض الجسم إلى الفيروسات.

طرق علاج انسداد الأنف يعد استنشاق البخار من الأشياء الجيدة للتخلص من انسداد الأنف، مع الحرص على عدم التعرض إلى الهواء البارد.

استخدام المحلول الملحي يساعد على ترطيب الأنف، والتقليل من الالتهابات التي تصيب الأوعية الدموية.

تناول الكثير من السوائل والماء خلال اليوم يساعد على علاج انسداد الأنف وصعوبة التنفس، كما أن السوائل تساعد على التقليل من المخاطر بالممرات الأنفية، والتخلص من السوائل الزائدة بالأنف.

الكمادات الدافئة على الأنف بإمكانها التخفيف من انسداد الأنف وصعوبة التنفس، وفتح الممرات الأنفية وهذا من خلال استخدام منشفة قطنية مبللة بالماء الدافيء ووضعها على الجبين والأنف.

تعد الراحة من طرق التخلص من انسداد الأنف مما يساعد على مقاومة العدوى وتعزيز صحة الجهاز المناعي.

عند المعاناة من انسداد الأنف لفترة طويلة سواء للأطفال أو الكبار، يجب الحرص على التوجه إلى الطبيب لوصف العلاج المناسب والذي قد يشمل مضادات الهستامين، ومزيلات الاحتقان ومسكنات الألم، ويتم التعرف على الأسباب الحقيقية وراء الإصابة بالانسداد في الأنف والصعوبة في التنفس والعمل على علاجها.

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