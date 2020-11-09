شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فائدة لتربية الحيوانات الأليفة على صحتك النفسية والجسدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فضلا عن الونس والألفة التى يشعر بها مربو الحيوانات الاليفة أثبتت بعض الدراسات أن لتربية الحيوانات الأليفة وخصوصا القطط والكلاب فوائد على الصحة النفسية والجسدية ، فعلى سبيل المثال الكلاب قادرة على فهم العديد من الكلمات التي نستخدمها، وأفضل في تفسير نبرة صوتنا ولغة الجسد.

وحسب ما ذكره موقع helpguide فإن فوائد تربية الحيوانات الاليفة على صحتنا هى:

:

في حين أن الأشخاص الذين لديهم حيوانات أليفة غالبًا ما يتمتعون بأكبر قدر من الفوائد الصحية ، لا يجب أن يكون الحيوان الأليف بالضرورة كلبًا أو قطة، فحتى مشاهدة الأسماك في حوض السمك يمكن أن تساعد في تقليل توتر العضلات وخفض معدل النبض، وقد أظهرت الدراسات ذلك:

1:أصحاب الحيوانات الأليفة أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب من أولئك الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.

2:يعاني الأشخاص الذين ليست لديهم حيوانات أليفة من انخفاض في ضغط الدم في المواقف العصيبة مقارنة بمن لديهم حيوانات أليفة.

Advertisements

3:يمكن أن يؤدي اللعب مع كلب أو قطة إلى رفع مستويات السيروتونين والدوبامين.

4:أصحاب الحيوانات الأليفة لديهم مستويات أقل من الدهون الثلاثية والكوليسترول (مؤشرات لأمراض القلب) من أولئك الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.

5:يعيش مرضى النوبات القلبية مع الحيوانات الأليفة لفترة أطول من أولئك الذين لا يعانون منها.

6:يقوم أصحاب الحيوانات الأليفة الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بزيارات أقل بنسبة 30 في المائة لأطبائهم مقارنة بمن ليس لديهم حيوانات أليفة.

7:يمكن أن تساعدك رعاية حيوان أليف في إجراء تغييرات صحية في نمط حياتك.

8 يعد أخذ كلب في نزهة على الأقدام أو التنزه أو الجري طريقة ممتعة تناسب التمارين اليومية الصحية في جدولك.

9- توفير الرفقة، يمكن أن تساعد الرفقة في منع المرض بل وتضيف سنوات إلى حياتك .

10-يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة مادة تشحيم اجتماعية رائعة لأصحابها ، مما يساعدك على بدء صداقات جديدة والحفاظ عليها .

11- يمكن أن توفر رفقة حيوان ما الراحة وتساعد في تخفيف القلق وبناء الثقة بالنفس للأشخاص القلقين بشأن الخروج إلى العالم.