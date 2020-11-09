شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض انتفاخ الرئة عديدة وأبرزها ألم الصدر والسعال المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفاخ الرئة هو نوع من مرض الانسداد الرئوي المزمن وهو مرض مزمن تدريجي ناتج عن تلف الحويصلات الهوائية أو الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئة حيث يتم تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنتيجة هي احتباس الهواء ، وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم (نقص الأكسجة)، وزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم (فرط ثنائي أكسيد الكربون). يرتبط انتفاخ الرئة بإعاقة شديدة وهو أحد أسباب الوفيات حول العالم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض انتفاخ الرئة، بحسب موقع "very well health".

أعراض انتفاخ الرئة

أعراض انتفاخ الرئة عديدة، ويؤثر المرض في المقام الأول على الرئتين ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا على الأعضاء والأنظمة الأخرى، بما في ذلك القلب والعضلات والدورة الدموية، مع تقدم المرض.

اعتمادًا على مرحلة المرض وعوامل أخرى ، قد تشمل أعراض انتفاخ الرئة ما يلي:

-ضيق التنفس.

-السعال المستمر

-إنتاج البلغم

-الصفير

-التهابات الجهاز التنفسي المتكررة (بما في ذلك الالتهاب الرئوي)

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-ألم الصدر

-الزرقة (زرقة الأصابع والشفتين بسبب نقص الأكسجين في الدم)

بالإضافة إلى أعراض الجهاز التنفسي، يمكن أن يؤدي انتفاخ الرئة أيضًا إلى عدم تحمل التمارين وضمور العضلات.

يمكن أن يؤدي الجمع بين انخفاض النشاط البدني والإجهاد التنفسي المزمن إلى تعزيز فقدان العضلات الهزيلة ، خاصة في العضلات الأساسية - وهي حالة تزيد فقط من حدة أعراض الجهاز التنفسي.

أخيرًا ، يتميز انتفاخ الرئة بما يعرف بتفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن. هذه هي الفترات التي تسوء فيها الأعراض وتتطلب دخول المستشفى. قد تتطور التفاقم بسبب العدوى أو التعرض لتلوث الهواء أو دخان الخشب أو حتى العطور.

الأشخاص المصابون بالانتفاخ الرئوي معرضون أيضًا لخطر متزايد للإصابة بسرطان الرئة وفقًا لبحث من كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرج، يزيد مرض الانسداد الرئوي المزمن من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 200٪ إلى 500٪ مقارنةً بالمدخنين غير المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

إذا كانت أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن لديك تزداد سوءًا، فتحدث مع طبيبك حول احتمالية الإصابة بسرطان الرئة يكون سرطان الرئة أكثر قابلية للشفاء عند تشخيصه في المراحل المبكرة من المرض.