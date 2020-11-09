شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السر..لماذا تعانى من خفقان القلب المستمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعانى البعض من خفقان القلب المستمر والغير مبرر ويجهل الكثيرون سبب المشكلة، فقد تكون مشكلة عضوية ناتجة عن الإصابة ببعض الأمراض وقد تكون نفسية ومتعلقة بالتوتر والقلق، ويجيب على هذا السؤال موقع webmd ويوضح أبرز اسباب خفقان القلب وهى:

1:يمكن أن تؤدي العواطف الشديدة إلى إفراز الهرمونات التي تزيد من سرعة ضربات القلب. يستعد جسمك لمواجهة التهديد ، حتى لو لم تكن في خطر. نوبات الهلع هي نوبات خوف شديدة يمكن أن تستمر لبضع دقائق. تشمل الأعراض تسارع ضربات القلب والتعرق والقشعريرة وصعوبة التنفس وألم الصدر. يمكن أن تشعر نوبة الهلع بنوبة قلبية. إذا لم تكن متأكدًا من الشخص الذي تعاني منه ، فاطلب المساعدة الطبية.

2:التمرين مفيد لك، والركض السريع أو ركوب الدراجات الداخلي المكثف سيجعل قلبك ينبض بشكل أسرع. يساعد ذلك قلبك على ضخ المزيد من الدم لتقوية عضلاتك خلال التمرين، إذا كان قلبك يرفرف بشدة، فقد يكون ذلك لأنك لم تمارس التمارين منذ فترة وأنك في حالة سيئة. يمكن أن يتسبب عدم انتظام ضربات القلب أيضًا في حدوث خفقان القلب عند ممارسة الرياضة.

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3:هل ينبض قلبك بشكل أسرع بعد تناول لاتيه الصباح؟ الكافيين منشط يرفع معدل ضربات القلب ، سواء كنت تحصل عليه من القهوة ، أو الصودا ، أو مشروب الطاقة ، أو الشاي ، أو الشوكولاتة ، أو أي مصدر آخر.

4:قد تلاحظ النساء أن نبضات القلب تتسارع عندما تأتي الدورة الشهرية ، أو تكون حاملاً ، أو على وشك سن اليأس والسبب أ، مستويات الهرمون عادة ما تكون زيادة معدل ضربات القلب مؤقتة ولا داعي للقلق. إذا كنتِ حاملًا ، فقد يحدث خفقان القلب أيضًا إذا كنتِ مصابة بفقر الدم ، مما يعني أنه ليس لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء جسمك.

5:عندما تصاب بالحمى أثناء المرض ، يستخدم جسمك الطاقة بوتيرة أسرع من المعتاد. هذا يمكن أن يؤدي إلى الخفقان عادة يجب أن تكون درجة حرارتك عالية.