شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعتبر قياس ضغط الدم أثناء الليل أفضل من قياسه بالصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثير منا أن أجسامنا في أقصى درجات الراحة أثناء النوم، ومع ذلك قد يعاني بعض الناس من ارتفاع في مستويات ضغط الدم حتى أثناء نومهم، ويمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم الليلي، لدى الأشخاص الذين لديهم قراءة طبيعية لضغط الدم أثناء النهار، مما يجعل فهم الفرق بين الاثنين أمرًا مهمًا للغاية، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بينهما وأيهما الأكثر أهمية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".





قياس ضغط الدم الليلي مقابل قياسه أثناء النهار

كان هناك العديد من المناقشات حول أهمية قراءات ضغط الدم في النهار والليل وجدت الأبحاث التي أبلغت عن ضغط الدم في النهار والليل بشكل منفصل أن كلا الشكلين من قراءات ضغط الدم يحملان معلومات تنبؤية مهمة في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

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ومع ذلك، وفقًا للنتائج الأخيرة، يُنظر إلى القراءات الليلية لضغط الدم على أنها مؤشرات أفضل لتقييم قصور القلب والأشكال الأخرى من أمراض القلب والأوعية الدموية لذلك عندما يتعلق الأمر بقياس ارتفاع ضغط الدم الليلي، يمكن أن تكون المخاطر عالية حيث يقوم غالبية الناس بإجراء فحوصات ضغط الدم خلال النهار.

مخاطر ارتفاع ضغط الدم الانقباضي ليلاً

بينما يقوم العديد من الأشخاص بفحوصات ضغط الدم خلال النهار، فإن مستويات ضغط الدم المرتفعة أثناء النوم لا يتم اكتشافها هذا يزيد من مستوى مخاطر فشل الأعضاء وأمراض القلب المرتبطة بارتفاع ضغط الدم الليلي. تشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة الدورة الدموية لجمعية القلب الأمريكية ، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء نومهم ليلاً ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل ، بما في ذلك ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض الشريان التاجي وفشل القلب.

ما الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم ليلاً؟

وفقًا للأطباء، تم ربط ارتفاع ضغط الدم بعملية إفراز الصوديوم من الجسم، والتي تحدث عادةً خلال النهار ومع ذلك ، في بعض الحالات، حيث اعتاد الأفراد على تناول كميات كبيرة من الملح، يجب أن يرتفع ضغط الدم ليس فقط أثناء النهار ولكن أيضًا أثناء النوم ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه العملية ضارة للغاية للقلب ، وهذا هو سبب ارتباط ضغط الدم الليلي بعوامل خطر كبيرة.