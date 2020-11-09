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كورونا والعالم.. 50 مليون مصاب دون بريق أمل

الإثنين 9 نوفمبر 2020

فيما ينتظر العالم أجمع على "أحر من الجمر" لقاحاً للقضاء على الفيروس المستجد، لا يزال كورونا يحصد المزيد من الضحايا يوماً بعد آخر. ويكثف العلماء جهودهم منذ أشهر لوضع حد لهذه الجائحة التي تسببت بأزمات عالمية مفصلية. وعلى الرغم من أنهم لم يوافقوا بعد على لقاح لكوفيد-19، غير أن التجارب العالمية الكبيرة تجري بشكل طيب ومن المتوقع ظهور نتائج مبكرة في نوفمبر وديسمبر.



وفي جديد الإحصائيات، تسبب فيروس كورونا بوفاة 1,250,879 شخصاً في العالم منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر 2019. كما أصيب أكثر من 49,910,930 شخصاً في العالم بالفيروس، تعافى منهم 32,492,500 شخص على الأقل حتى اليوم.

إلى ذلك لا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

والسبت سجلت 7370 وفاة إضافية و602,036 إصابة جديدة في العالم. أما الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فهي الولايات المتحدة 991 والهند 559 والمكسيك 485.

يشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 237,123 وفاة من أصل 9,861,898 إصابة، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 3,851,465 شخصاً في البلاد.

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بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً من الوباء هي البرازيل، حيث سجلت 162,269 وفاة من أصل 5,653,561 إصابة، ثم الهند مع 126,121 وفاة (8,507,754 إصابة) والمكسيك مع 94808 وفاة (961,938 إصابة) وبريطانيا مع 48888 وفاة (1,171,441 إصابة). وتعد بلجيكا الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 111 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها البيرو 106 وإسبانيا 83 والبرازيل 76.

وحتى اليوم، أحصت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 86212 إصابة، فيما تعافى 81168 شخصاً.

كما أحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش الأحد 411,726 وفاة من أصل 11,599,214 إصابة. أما أوروبا فسجلت 304,881 وفاة من أصل 12,549,042 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 247,605 وفاة (10,120,352 إصابة).

إلى ذلك سجلت آسيا 176,524 وفاة (11,012,350 إصابة) والشرق الأوسط 64398 وفاة (2,730,050 إصابة) وإفريقيا 44,804 وفاة (1,870,001 اصابة) وأوقيانيا 941 وفاة (29927 اصابة).

ونظراً للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.